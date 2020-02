Amazon offre 300 $ de réduction sur l’Apple MacBook Air pour l’offre du jour

Aujourd’hui seulement, les acheteurs peuvent obtenir le prix le plus bas jamais enregistré sur le dernier MacBook Air d’Apple avec un SSD de 256 Go grâce à une remise flash de 300 $.

300 $ de rabais sur le nouveau MacBook Air

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 8 Go, 256 Go) Argent: 999 $ (300 $ de rabais)

Amazon’s L’affaire du jour offre une baisse de prix impressionnante sur le MacBook Air 2019 mis à niveau, qui dispose d’un SSD de 256 Go, le double de la quantité de stockage trouvée dans le modèle standard.

La remise de 300 $ et l’étiquette de prix de 999 $ sont valables sur la finition argentée (modèle # MVFL2LL / A) aujourd’hui seulement, et l’offre peut se vendre à tout moment. Étant donné que le prix d’Amazon sur le même modèle était de 1199 $ hier, cette offre flash est idéale pour ceux qui recherchent un point d’entrée bon marché dans l’écosystème Mac.

Vous recherchez une autre finition ou un ensemble de spécifications? Découvrez les offres sur toutes les autres configurations dans AppleInsider Guide des prix du MacBook Air.

Caractéristiques du MacBook Air 2019

Écran IPS de 13,3 pouces

Technologie True Tone

Puce Intel Core i5 bicœur à 1,6 GHz

Capteur Touch ID intégré

Deux ports Thunderbolt 3 (USB-C)

Caméra FaceTime HD 720p

2,75 livres

