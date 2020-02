Amazon offre 50 $ de réduction sur la station d’accueil CalDigit TS3 Plus Thunderbolt 3 pour MacBook Pro

Dans ce qui est le prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon, le géant de la vente au détail a accordé une remise à durée limitée de 50 $ sur la station d’accueil CalDigit TS3 Plus Thunderbolt 3 pour les MacBook Pro, iMac Pro d’Apple et plus encore.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Prix ​​le plus bas jamais enregistré

Cette Offre CalDigit est valable pour une durée limitée uniquement sur Amazon, avec des unités en stock et prêt à être expédié. Avec la prise en charge du MacBook Pro d’Apple (2016 et plus récent), ainsi que de l’iMac Pro 2017 et de divers systèmes Windows, cette station d’accueil offre une abondance de connexions tout en ne prenant qu’un seul port Thunderbolt 3 sur votre machine.

Les 15 ports comprennent 7 connexions USB, Gigabit Ethernet, un lecteur de carte SD et un port DisplayPort 1.2. La station d’accueil possède également deux ports Thunderbolt 3 et est livrée avec un câble de 0,7 mètre. Ceux qui utilisent un MacBook Pro compatible trouveront que le TS3 Plus fournit une charge allant jusqu’à 87 W, et l’accessoire pratique prend en charge deux écrans 4K à 60 Hz via DisplayPort et Thunderbolt 3, ou un seul moniteur 5K à 60 Hz via le port Thunderbolt 3.

Au prix de 230,44 $ après une remise de 50 $, ce prix spécial est le plus bas jamais enregistré sur Amazon. Étant donné qu’Amazon indique clairement qu’il s’agit d’une offre spéciale sur sa page produit, la démarque peut se terminer dès aujourd’hui.

Découvrez notre test pratique de TS3 Plus.

Spécifications techniques

2 x Thunderbolt 3

1 x DisplayPort 1.2

5 x USB 3.1 Type-A (Gen1-5Gbps / 5V 1.5A)

2 x USB 3.1 Type-C (5V 1.5A) (1 x Gen1-5Gbps) (1 x Gen2-10Gbps)

1 x lecteur de carte SD (SD 4.0 UHS-II)

1 x audio optique numérique (S / PDIF)

1 x Gigabit Ethernet

1 x entrée audio analogique (stéréo)

1 x sortie audio analogique (stéréo)

Besoin d’un MacBook Pro? Découvrez ces offres Apple

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrira non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, les logiciels et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.