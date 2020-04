Amazon permet les achats et les locations dans l’application Prime Video pour iOS

Après des années passées sans succès, l’application Prime Video d’Amazon a enfin ajouté cette semaine la prise en charge des achats et des locations de contenu vidéo sur iPhone, iPad et Apple TV.

Amazon Prime Video n’a jamais pris en charge les achats intégrés sur tvOS et iOS. Maintenant c’est le cas.

Avant aujourd’hui, l’application Prime Video redirigeait les utilisateurs vers une page Web distincte dans une fenêtre de navigateur pour effectuer des achats, une solution de rond-point conçue pour éviter la réduction d’Apple de 30% des achats intégrés.

Il semble qu’Amazon ait finalement cédé. Comme indiqué par The Verge, Amazon permet désormais la navigation, la location et l’achat de nouveau contenu dans l’application Prime Video. À l’avenir, un message contextuel informera les utilisateurs du changement lors de la première ouverture de l’application.

La modification s’applique aux versions iOS, iPadOS et tvOS de l’application.

Contrairement à d’autres sociétés, Amazon ne semble pas avoir augmenté le prix du contenu acheté dans l’application. Pour compenser les 30% de frais App Store, certains fabricants d’applications – comme Google et Spotify – facturent légèrement plus pour les abonnements et les achats intégrés traités par Apple.

Bien qu’il soit possible que les deux sociétés soient parvenues à un accord sur les prix, Amazon pourrait simplement manger le coût de la réduction d’Apple. En revanche, l’application Apple TV sur le matériel Amazon ne propose pas d’achats intégrés.

Le nouveau comportement d’achat est maintenant disponible dans l’application Prime Video, qui a vu une mise à jour côté serveur aujourd’hui pour introduire un nouvel onglet Store qui permet aux utilisateurs de louer ou d’acheter du contenu, y compris des films qui ont été lancés en numérique tôt en raison de la pandémie COVID-19. .