Amazon publie une baisse de prix de 350 $ sur l’Apple Watch Series 4

Correspondant au prix le plus bas que nous ayons vu sur l’Apple Watch Series 4 haut de gamme, Amazon a réduit de 100 $ le prix d’hier, ce qui porte les économies totales à 350 $ sur le portable premium jusqu’à épuisement des stocks.

La meilleure offre d’Apple Watch d’aujourd’hui

On ne sait pas combien d’inventaire Amazon a en main – et compte tenu de la offre de fin de mois peut se terminer ou changer à tout moment, il est préférable de magasiner tôt si vous souhaitez obtenir la remise la plus élevée sur l’Apple Watch Series 4.

Ce modèle particulier présente un boîtier en acier inoxydable de 44 mm (GPS + cellulaire) dans la superbe finition Space Black, avec la bande haut de gamme Space Black Milanese Loop complétant le look.

Une excellente idée cadeau pour la Saint-Valentin, l’Apple Watch 4 est en stock et prête à être expédiée au moment de la presse, avec des remises supplémentaires (bien que plus petites) disponibles sur les modèles Apple Watch Series 5 et Series 3. Découvrez AppleInsider Guide des prix Apple Watch pour comparer les prix et les offres parmi une variété de revendeurs Apple.

