Amazon remet encore Apple AirPods Pro, Powerbeats Pro revient au prix le plus bas jamais enregistré

Les offres d’écouteurs sans fil atteignent leur paroxysme avant le week-end, avec des démarques vendredi sur Apple AirPods Pro et Powerbeats Pro.

Offre Apple AirPods Pro

Apple AirPods Pro: 234,98 $ (15 $ de rabais)

Hier, après avoir retiré 5 $ d’AirPods Pro, Amazon remet encore les derniers AirPod d’Apple avec le retour de son prix populaire de 234,98 $.

Cette réduction de 15 $ est valable jusqu’à épuisement des stocks, avec des unités en stock et prêtes à être expédiées. Les acheteurs peuvent également choisir de commander le pack AirPods et AppleCare + d’Amazon pour 263,98 $, reflétant la même remise de 15 $ que les AirPods Pro seuls.

Comme pour les offres Apple d’Amazon, les prix fluctuent souvent rapidement, et cette offre peut changer ou se vendre rapidement. [AirPods Pro review]

Encore plus d’Apple AirPods

Remise Powerbeats Pro

Powerbeats Pro: 199,95 $ (50 $ de rabais) [Also available at Amazon]

Lorsqu’il est essentiel d’avoir un ajustement sûr pendant les entraînements intenses, les Powerbeats Pro sont livrés avec des oreillettes ajustables et ajustées et jusqu’à 9 heures d’écoute.

Dans notre comparaison pratique Powerbeats Pro vs AirPods Pro, nous avons trouvé que les AirPods Pro étaient une excellente option pour la plupart, mais Powerbeats Pro a gagné en autonomie.

Les Powerbeats Pro sont également réduits de 50 $ chez plusieurs détaillants avant le week-end, ce qui ramène le prix à 199,95 $ chez B&H et Amazon.

Si vous souhaitez commander deux accessoires supplémentaires sur le Powerbeats Pro, vous pouvez également économisez 30% chez Verizon Wireless, ramenant les écouteurs sans fil intra-auriculaires à 174,95 $ dans le panier. [Powerbeats Pro review]

