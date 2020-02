AMD Radeon Pro W5500 offert comme alternative au processeur graphique Mac Pro

AMD a lancé une autre carte graphique professionnelle qui pourrait être utilisée dans le Mac Pro, avec la Radeon Pro W5500 offerte comme alternative au W5700 haute puissance aux performances limitées, à la moitié du prix de son compagnon stable.

AMD a dévoilé la Radeon Pro W5700 en novembre comme sa première carte graphique pour station de travail PC avec un GPU qui utilise un processus de 7 nanomètres. Tout en offrant des performances élevées, ce qui la rend extrêmement adaptée au type de charges de travail destinées au Mac Pro, la carte est également assez chère à 799 $, donc le lancement d’une carte similaire à un prix inférieur est susceptible d’être bien accueilli par les utilisateurs professionnels.

La Radeon Pro W5500 est fabriquée en utilisant le même processus de 7 nanomètres et utilise la même architecture RDNA haute performance que la W5700, qui offre une performance par horloge 25% plus rapide que les cartes d’architecture GCN de la génération précédente. La gamme offre également des améliorations significatives des performances multitâches, ainsi qu’une configuration plus économe en énergie qui peut l’aider à consommer 32% moins d’énergie en moyenne dans Solidworks.

Pour faire baisser le prix de la carte, AMD a également réduit ses spécifications. Alors que le W5700 possède 36 unités de calcul, 8,89 téraflops de performances et 8 Go de mémoire GDDR6, le W5500 possède 22 unités de calcul respectables, 1408 processeurs de flux et jusqu’à 5,35 téraflops de performances en simple précision, ou jusqu’à 330 gigaflops de double- précision.

La mémoire est toujours 8 Go de GDDR6, avec jusqu’à 224 Go / s de bande passante mémoire, et la consommation électrique maximale est de 125 watts. Le nombre d’écrans qu’il peut piloter est également passé de six à quatre, les quatre sorties DisplayPort 1.4 pouvant gérer quatre écrans 4K ou un écran 8K à 60 Hz.

Encore une fois, la carte prend en charge les connexions PCIe 4.0, bien qu’elle fonctionne avec tous les emplacements PCIe 3 du Mac Pro ou des boîtiers eGPU. Il s’agit également d’une carte simple largeur pleine hauteur.

Bien que réduit à partir du W5700, AMD insiste sur le fait que le W5500 est toujours une excellente carte pour le lieu de travail, y compris pour les visualisations et les applications VR.

Une version mobile du GPU est également proposée sous le nom Radeon Pro W5500M. Il est équipé des mêmes 22 unités de calcul et de la bande passante mémoire, mais il dispose de 4 Go de mémoire GDDR6, d’une consommation électrique maximale de 85 watts et offre jusqu’à 4,79 téraflops de performances.

La version mobile a une chance d’être utilisée dans un futur modèle de MacBook Pro, car Apple utilise des GPU AMD comme alternatives discrètes aux graphiques intégrés d’Intel.

La carte graphique Radeon Pro W5500 sera mise en vente à la mi-février, au prix de 399 $. Le GPU W5500M devrait être disponible sur les postes de travail mobiles professionnels plus tard au printemps, bien qu’AMD n’ait pas précisé quels fournisseurs utiliseraient le composant.

Bien que la carte ne soit pas actuellement compatible avec macOS, le reste de la gamme de cartes graphiques d’AMD l’est, contrairement à la gamme Nvidia. Il est quasiment inévitable que le support arrive dans une future mise à jour du système d’exploitation.