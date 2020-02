Anker’s Nebula Mars II est un projecteur AirPlay solide

L’enceinte Anker Nebula Mars II est un projet portable compact qui vous permet de transformer n’importe quel mur en grand écran. Regardez des films, jouez à des jeux, rattrapez-vous dans les sports et profitez de la télévision de pointe partout où vous avez un espace ouvert, avec ou sans fil.

Projecteur Nébuleuse Mars II

Aller de l’avant

Dans la boîte, vous avez le projecteur, une télécommande équipée d’un ensemble de piles nécessaires et le câble d’alimentation en deux parties nécessaire pour faire fonctionner l’appareil. La télécommande contrôle le projecteur via un récepteur IR à l’arrière du projecteur, vous devez donc être derrière pour utiliser ou utiliser l’application.

Mars II dispose d’une batterie interne, capable de faire fonctionner le projecteur jusqu’à quatre heures, ce qui vous permettra de traverser l’Irlandais avant de mourir. La nôtre est apparue sans batterie. Nous l’avons donc branchée pour commencer. Une fois sous tension, nous avons simplement fait glisser le couvercle de l’objectif et nous sommes partis.

Après le démarrage, cet appareil Android vous guide à travers la connexion au Wi-Fi, le téléchargement de l’application Nebular et vous dépose directement dans le menu principal. Le projecteur fait de son mieux pour régler automatiquement la distorsion trapézoïdale pour être correcte ainsi que la mise au point, donc dans des conditions normales, ce ne seront pas des problèmes.

Commandes supérieures de Mars II

Anker dit que le Mars II est capable de projeter un écran de 30 pouces à 150 pouces et qu’un simple filetage de trépied sur la face inférieure facilite l’alignement. Nous l’avons connecté au sommet de notre trépied de voyage léger Peak Design, parfait pour l’installer dans notre maison ainsi que dans la cour. Un petit trépied de table fonctionne également bien. Il n’y a pas grand-chose dans le réglage vertical du trépied, donc un trépied y contribue beaucoup.

Ports de la nébuleuse Mars II

En touchant rapidement les E / S, l’arrière du projecteur possède une entrée HDMI pour n’importe quelle source vidéo ainsi qu’un port USB-A pour charger du contenu supplémentaire accessible via le gestionnaire de fichiers. Le son peut être restitué à un plus grand ensemble de haut-parleurs via une prise audio 3,5 mm.

Rattrapage sur Peak TV

Le menu principal du Mars II

Un projecteur portable est un excellent accessoire à avoir autour. Vous pouvez vous détendre au lit en projetant un film au plafond. Faites une soirée pyjama avec un film Disney projeté sur un mur ouvert. Ou prenez la cour avec un écran (ou un drap étiré) pour un rassemblement pour regarder le dernier match des séries éliminatoires. Avec la batterie interne, il n’a pas non plus à rester attaché à un cordon d’alimentation.

Cela dit, Mars II pourrait bénéficier de l’adoption de l’USB-C plutôt que d’un câble d’alimentation traditionnel. Cela faciliterait encore plus la charge de l’appareil en déplacement avec une batterie USB-C, ce qui le rend plus idéal pour les week-ends ou les excursions en camping.

Découvrez le dernier contenu vidéo AppleInsider sur la Nebula Mars II

Lors de l’exécution, il est simple de sauter dans Netflix, Youtube ou Amazon Prime Video et de rattraper son retard sur de nombreuses émissions populaires. Pour tout service de streaming qui n’est pas pris en charge, il y a le port HDMI à l’arrière pour connecter quoi que ce soit d’un iPhone à une Apple TV.

Il existe une prise en charge d’AirPlay – juste l’AirPlay d’origine, pas l’AirPlay 2 – qui apparaît à vos appareils comme une Apple TV. Cela signifie que le contenu vidéo peut être partagé ainsi que simplement l’audio. Vous pouvez diffuser votre musique préférée ou envoyer vos films et photos personnels. Une grande limitation ici est l’incapacité de diffuser du contenu protégé par le droit d’auteur. Cela inclut le contenu de services de streaming tels que Apple TV +.

Si vous essayez de diffuser un morceau de contenu protégé, il retombe simplement sur l’écran d’accueil pendant que votre téléphone ou votre iPad continue de croire qu’il joue. Cela entrave vraiment la capacité de jouer gratuitement sans fil, mais heureusement, le port HDMI est un repli.

Non seulement avons-nous utilisé le projecteur pour regarder de nombreux films et émissions de télévision, nous l’avons également essayé avec notre PS4. Il s’avère que c’est une excellente solution pour jouer à des jeux coopératifs locaux avec une image beaucoup plus grande que notre téléviseur.

Regarder un documentaire sur la nature sur Mars II

L’image projetée par le Mars II était assez nette et toujours nette. La résolution est limitée à 720P, mais vous devez augmenter considérablement le prix pour aller au-delà. La taille de l’affichage était plus que suffisante pour une image massive.

Lors de nos tests, nous avons constaté que l’affichage était un peu sombre pendant la journée où nos fenêtres s’ouvraient, mais dans une chambre, la nuit en camping ou tout simplement dans des pièces plus sombres, nous n’avons eu aucun problème. Mars II atteint une valeur maximale de 300 lumens ANSI – 1 500 lumens – ce qui devrait convenir à la plupart des gens, mais si vous voulez qu’il soit un peu plus lumineux, il y a le Mars II Pro qui va jusqu’à 500 lumens ANSI. Le compromis est que la durée de vie de la batterie est un peu plus courte en raison de la sortie plus élevée.

Devriez-vous acheter le Mars II?

Projection d’un film sur le Nebular Mars II par Anker

Avoir un projecteur est amusant. Il ne vous attache pas au téléviseur et vous permet de sortir de votre maison pour profiter du contenu que vous aimez.

Le Mars II est bien construit, a un design compact qui tiendra toujours dans un sac à dos, a une entrée HDMI pour n’importe quel appareil ainsi que des options de streaming pour les services les plus populaires. AirPlay est un plus pour les utilisateurs d’Apple, même s’il ne prend pas en charge AirPlay 2 ou le contenu protégé.

Même la possibilité d’utiliser les haut-parleurs internes de 10 W comme haut-parleur Bluetooth est un atout.

Boîte Anker Mars II

Anker équilibre le rapport coût / fonction avec la sortie légèrement inférieure en offrant également un modèle pro légèrement plus coûteux, ce qui devrait donner aux utilisateurs un choix solide. Pour un appareil plus compact, mais avec une autonomie de batterie et une sortie de gradateur plus faibles, il y a le haut-parleur Capsule, suivi du Mars II que nous voyons ici, puis du Mars II Pro.

Avantages

Conception portable

Grande autonomie de 4 heures

Connectivité AirPlay pour la vidéo, les photos et la musique

Connecteur trépied

Grande taille d’affichage maximale de 150 pouces

Options de streaming et de navigation natives

Les inconvénients

Toujours sombre dans les pièces éclairées

Pas d’AirPlay 2

Impossible de lire des vidéos protégées sur AirPlay

Les haut-parleurs ne sont pas aussi complets qu’un haut-parleur ou un système audio dédié

Lecture bégayée sur YouTube

Évaluation: 3.5 sur 5

Où acheter

La Nebula Mars II par Anker est maintenant disponible sur Amazon pour 499 $, mais elle est actuellement de 50 $ de réduction pour une durée limitée. Le plus lumineux Nebula Mars II Pro est également disponible pour 50 $ de rabais à 549 $.