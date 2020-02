Apple-1 fonctionnel, Steve Jobs-signé PowerBook pour frapper le bloc d’enchères en mars

Une multitude de matériel informatique Apple rare et de souvenirs de Steve Jobs devrait arriver le mois prochain à la maison de vente aux enchères RR Auction de Boston, avec notamment un Apple-1 entièrement fonctionnel, un PowerBook 190cs signé par le co-fondateur de Steve Jobs et plus encore.

Annoncée dans un aperçu des enchères envoyé aux collectionneurs enregistrés cette semaine, “Steve Jobs Auction” de RR Auction sélectionne des articles clés pour raconter l’histoire d’Apple depuis sa fondation et son premier succès commercial à travers les jours Macintosh.

En plus de l’Apple-1 et du PowerBook signé, l’enchère présente des accessoires collectés par l’ingénieur de conception de produits Apple Jerrold Manock, parfois appelé le «père» du groupe de design industriel de l’entreprise. Embauché en 1977, Manock a passé sept ans à cultiver le langage de conception d’Apple et a travaillé sur des produits clés comme l’Apple III et le Macintosh d’origine.

Le Apple-1 fonctionnel est le joyau de la couronne de la collection RR Auction. Classé dans un état exceptionnel, le spécimen semble être l’une des dernières cartes NTI Apple-1 peuplées hors ligne, car il intègre tous les condensateurs jaunes et un processeur Synertek C6502. Seul un autre Apple-1 survivant est connu pour utiliser la puce céramique Synertek de 1976.

Racheté par SoftWarehouse dans les années 80 sur un commerce pour une machine IBM, le modèle de travail a été stocké dans une vitrine avant d’être stocké.

Fait intéressant, l’Apple-1 mis aux enchères a déjà été présenté dans un récent épisode des “Pawn Stars” de l’histoire, lorsque RR Auction a tenté de vendre la machine au propriétaire de la boutique de prêteurs sur gages de renommée mondiale Gold & Silver Rick Harrison. Harrison a fait appel à l’expert et évaluateur Apple-1 Corey Cohen pour évaluer la machine, qui s’est avérée être un “exemple étonnant” d’une valeur d’au moins 500 000 $, mais a finalement transmis l’offre.

Le lot Apple-1 de RR Auction comprend la carte d’origine avec le processeur Synertek, l’interface de cassette Apple, la vitrine et le kit de clavier terminal à période correcte, le moniteur, l’alimentation, le modulateur TV et les manuels d’utilisation. L’enchère de départ est fixée à 50 000 $.

Le prochain sur la liste est un PowerBook 190cs vintage portant une signature de Jobs. Un message sur le châssis inférieur, réalisé en feutre noir, se lit comme suit: “Doc, Happy Computing, steve jobs.” L’expéditeur aurait obtenu la signature en personne alors qu’il travaillait sur l’audio pour “A Bug’s Life” de Pixar. Réputée notoirement pour la remise d’autographes, la signature de Jobs est une trouvaille rare sur tous les supports. Répertorié en très bon état, l’ordinateur portable évalue une offre de départ de 1 000 $.

Jobs n’est pas le seul fondateur à figurer dans la collection de RR Auction, car une photo d’un Apple-1 signé “Think Different, Woz” par Steve Wozniak va pour un prix de départ de 200 $.

Une autre machine rare aux enchères est un modèle portable d’origine Apple Macintosh M5120. Sorti en 1989, le “portable” était un flop en raison de sa grande taille – 16 livres – du prix élevé et de la durée de vie de la batterie épouvantable. Apple a appris de son échec et a finalement décroché un coup avec PowerBook, un ancêtre des gammes MacBook et MacBook Pro d’aujourd’hui. L’enchère de départ pour le Portable est de 200 $.

Une enseigne au néon avec le logo Apple, une bannière en vinyle pour l’iMac Bondi Blue original et une montre-bracelet “Think Different” qui tourne dans le sens antihoraire sont également disponibles.

Enfin, la collection de Manock comprend un certain nombre de documents signés par Jobs, comme une note de service de 1983 accueillant Manock dans le plan de prime pour les employés clés, à partir de 1000 $. Un contrat de 1977 avec Manock Comprehensive Engineering, signé par Jobs, approuve les travaux d’ingénierie de conception pour un “projet d’ordinateur domestique” qui deviendrait l’Apple II. Les enchères commencent à 5 000 $.

Un certificat de travail anniversaire de cinq ans signé par Jobs et alors PDG John Sculley a des offres à partir de 500 $, tandis qu’une photo d’un Apple III signé par Manock commence à 200 $.

Manock vend également son Macintosh 128K, qui comporte une plaque à l’arrière qui se lit “En appréciation: Jerry Manock”. En bon état esthétique, l’ordinateur s’allume, mais le système d’exploitation ne se charge pas et le lecteur de disque est inutilisable. Les enchères commencent à 2 500 $.

Une paire de plaques de brevet de conception pour l’Apple III et le Macintosh est en vente avec des offres commençant respectivement à 1 000 $ et 2 500 $.

Parmi les autres articles divers de la collection Manock, mentionnons la médaille “Hero Award” (ouvre à 500 $), le presse-papier du langage du design Blanche-Neige (ouvre à 300 $), l’affiche du logo Apple II (ouvre à 200 $), l’affiche Macintosh conçue par Jean-Michel Folon (ouvre à 200 $), affiche NeXT conçue par Paul Rand (ouvre à 200 $), étui de transport Apple III (ouvre à 200 $), groupe de quatre casquettes et visières Apple (ouvre à 200 $), sweat-shirt Macintosh Staff “90 hrs / wk” (ouvre à 200 $), un groupe de quatre Apple (serviettes de plage (ouvre à 200 $), un groupe de sept T-shirts Apple (ouvre à 200 $) et un mug avec logo Apple signé par Manock (ouvre à 200 $).

La vente aux enchères Steve Jobs devrait avoir lieu le 12 mars. Chaque article du catalogue devrait arriver sur le site Web de la vente aux enchères RR dans les prochains jours, car la maison de vente aux enchères accepte généralement les offres en ligne.