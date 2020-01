Apple a abandonné ses plans pour crypter iCloud après que le FBI se soit plaint

Apple aurait abandonné les plans visant à permettre aux utilisateurs de crypter de bout en bout iCloud, après avoir reçu des commentaires négatifs du FBI.

Apple s’est longtemps défendu en tant que défenseur des données des utilisateurs, et un plan visant à offrir un cryptage de données de bout en bout aurait effectivement rendu les données des utilisateurs complètement inaccessibles même avec une citation à comparaître. Ce plan a été abandonné, selon des sources proches de la situation.

Selon ., Apple avait prévu d’autoriser les utilisateurs à chiffrer entièrement les sauvegardes de leurs appareils dans iCloud. Cette décision aurait rendu les données des appareils beaucoup plus sécurisées, dans le but de garder les informations privées des utilisateurs à l’abri des pirates. Même Apple ne serait pas en mesure de déverrouiller les données chiffrées.

Le rapport fait suite au procureur général américain William Barr qui avait demandé à Apple de débloquer deux iPhones qui appartiendraient à Mohammed Saeed Alshamrani. Alshamrani est soupçonné d’être le tireur lors d’une attaque contre la Naval Air Station à Pensacola, en Floride, en décembre 2019.

Le FBI est autorisé à rechercher les appareils, mais a demandé l’aide d’Apple pour déverrouiller les smartphones, y compris celui qui aurait été abattu par son propriétaire, dans le but de trouver plus de preuves. Apple a refusé de fournir plus d’aide pour déverrouiller les appareils au-delà de ce qu’elle a déjà donné à l’enquête, car cela compromettrait efficacement la sécurité de tous ses matériels et logiciels pour chaque utilisateur.

Bien qu’Apple n’ait pas aidé à déverrouiller le téléphone physique d’Alshamrani, ils ont néanmoins donné accès aux données du compte iCloud d’Alshamrani. Toute sauvegarde d’appareil trouvée dans iCloud aurait pu fournir aux autorités les informations de contact, les images et les textes d’iMessage et d’autres applications de messagerie.

Cependant, ces plans seront abandonnés plus tard après que le FBI eut exprimé des inquiétudes quant au fait que le chiffrement rendrait les enquêtes plus difficiles. Si Apple devait offrir un chiffrement de bout en bout sur les sauvegardes iCloud, il noterait pouvoir remettre toute information utile aux autorités en cas d’enquête.

Six sources proches du dossier ont déclaré qu’Apple avait répondu aux demandes du FBI. Un ancien employé d’Apple a simplement déclaré que “le légal l’a tué, pour des raisons que vous pouvez imaginer”. AppleInsider n’a pas pu confirmer le rapport ..

Dans l’état actuel des choses, le FBI peut rechercher le compte iCloud d’un utilisateur à l’insu ou sans le consentement de l’utilisateur, sous réserve d’une ordonnance judiciaire appropriée. Au cours du premier semestre de 2019, les autorités américaines avaient obtenu des sauvegardes complètes des appareils de plus de 6000 comptes. Apple retourne des données pour 90% des demandes qu’il reçoit. Au second semestre 2018, Apple a remis les données de 14000 comptes par décision de justice.