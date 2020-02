Apple a accordé une ordonnance de ne pas faire contre un homme qui a empiété à deux reprises sur la propriété de Tim Cook

Des documents judiciaires récemment découverts révèlent qu’Apple a demandé et reçu une ordonnance d’interdiction temporaire contre un harceleur “agressif” qui a harcelé et menacé la sécurité du PDG Tim Cook et d’autres dirigeants.

L’épreuve a commencé lorsque Rakesh “Rocky” Sharma a appelé le téléphone d’un dirigeant d’Apple non spécifié le 25 septembre et le 2 octobre 2019, pour laisser des messages vocaux “dérangeants”, selon des documents judiciaires partagés par Dave Gershorn de OneZero. Lors d’appels ultérieurs à la hotline d’assistance technique d’Apple, il a affirmé savoir où vivent les membres de l’équipe de direction de la société, rapporte NBC News.

“Je n’utilise pas de munitions mais je connais des gens qui le font”, a déclaré Sharma, selon le dossier.

Le harcèlement de Sharma s’est intensifié dans la nuit du 4 décembre, lorsque le harceleur présumé est entré dans une porte fermée sur les biens personnels de Cook à Palo Alto pour livrer du champagne et des fleurs. Peu de temps après, il a tagué Cook dans un certain nombre de tweets contenant des photos “sexualisées” et “inappropriées” faisant référence à l’exécutif de la technologie.

Un deuxième cas d’intrusion a été enregistré le 15 janvier, lorsque Sharma est entrée dans la propriété de Cook par la même porte et a sonné à la porte de la maison. La police a été appelée, mais l’intrus a fui les lieux avant l’arrivée des policiers. Le spécialiste mondial de la sécurité d’Apple, William Burns, a déclaré publiquement qu’il détaille les incidents.

Le tribunal a ordonné à Sharma de rester à l’écart de Cook, de la propriété du PDG, de l’équipe de direction et d’Apple Park, selon le rapport. Cette ordonnance expire le 3 mars, lorsqu’une audience doit avoir lieu.

Comme indiqué par NBC News, le dossier a été rendu disponible après que la Think Computer Foundation a poursuivi la Cour supérieure du comté de Santa Clara pour rendre les documents judiciaires numérisés plus facilement accessibles.