Apple a considérablement réduit les tests de véhicules autonomes en 2019, la flotte de 23 voitures n’a parcouru que 7 500 miles

Le programme de tests de véhicules autonomes d’Apple a connu un recul important en 2019, sa flotte parcourant 72 201 miles de moins qu’en 2018. La société semble également avoir modifié son protocole de rapport de désengagement, informations couramment utilisées pour évaluer l’efficacité du système.

Le banc d’essai de la voiture autonome d’Apple en Californie.

Selon les chiffres soumis par Apple au Département californien des véhicules à moteur, 23 des 69 bancs d’essai de conduite autonome enregistrés de la société étaient actifs entre décembre 2018 et novembre 2019. Collectivement, la flotte de VUS Lexus RX450h modifiés a parcouru 7 544 milles au cours de la période considérée, en baisse de 79754 milles en 2018.

Apple a signalé 64 désengagements sur les 7 544 milles parcourus, ce qui équivaut à 8,48 désengagements pour 1 000 milles. Cela se compare à un énorme 69510 désengagements, ou 871,65 désengagements par 1000 miles, enregistrés en 2018. À l’époque, le système d’Apple était la plateforme de test la moins performante de Californie. En revanche, le coureur de l’avant, Waymo, a réussi 0,09 désengagement par 1 000 milles au cours de la même période d’évaluation.

Bien que l’amélioration semble impressionnante, il convient de noter que les rapports sur le désengagement ne sont pas une science difficile. En règle générale, les désengagements sont définis comme des cas dans lesquels les systèmes autonomes d’un véhicule autonome ne sont pas en mesure de traiter les conditions actuelles, le forçant à céder le contrôle au conducteur humain. Les interventions humaines comptent également comme des désengagements.

Comme expliqué par Apple dans une lettre adressée à DMV en Californie l’année dernière, la société a adopté en 2018 une approche “conservatrice” des désengagements qui exigeait que “les conducteurs prennent proactivement le contrôle manuel du véhicule chaque fois que le système rencontre un scénario dépassant nos capacités actuellement éprouvées. ” En outre, la société a déclaré que son “logiciel s’auto-surveille et rend le contrôle au conducteur lorsqu’il rencontre des erreurs ou des problèmes pendant le fonctionnement”.

La lettre implique que le seuil de défaillance intégré d’Apple est, ou du moins était, beaucoup moins tolérant que les systèmes concurrents, une thèse a été confirmée par les chiffres du désengagement total enregistrés au cours de la période. De décembre 2017 à novembre 2018, les 47 autres entreprises testant des véhicules automatisés sur les routes de Californie ont enregistré un cumul de 3040 désengagements sur près de 2 millions de miles enregistrés.

Cela dit, Apple semble avoir réduit sa méthodologie de reporting en 2019.

Sur les 64 désengagements, 52 ont été initiés par le système de véhicule autonome, tandis que les pilotes humains ont annulé les décisions AV 12 fois. La raison la plus courante du désengagement était un vague problème de “divergence des contrôles”.

Selon les chiffres compilés par CNET, Baidu a mené le peloton en 2019 avec 0,06 désengagement par 1000 miles, suivi par Waymo et Cruise, qui ont tous deux réussi 0,08 désengagement par 1000 miles. Toyota a signalé le taux de désengagement le plus élevé avec 1 620 pour 1 000 milles, bien que le constructeur automobile japonais ait aligné six voitures qui ont parcouru 1 817 milles.

L’initiative de voiture autonome d’Apple a commencé sous la bannière “Project Titan”, avec le programme initialement chargé de créer une voiture de marque à partir de tissu entier. Apple a réduit ses opérations à la fin de 2016 après avoir frappé un certain nombre de problèmes et l’équipe Titan a depuis recentré son attention sur les sous-systèmes de véhicules autonomes. On ne sait pas si une «Apple Car» fera un jour ses débuts en public.