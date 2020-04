Apple a été fondée il y a 44 ans, le 1er avril 1976

La pomme de 1976 devrait être méconnaissable par rapport à la gigantesque entreprise d’aujourd’hui, et pourtant les décisions clés dès le début ont toujours leur effet aujourd’hui.

Les fondateurs originaux d’Apple. L-R: Steve Wozniak, Steve Jobs, Ron Wayne

Aujourd’hui, Apple en est au troisième acte de son histoire. Retour dans les années 1970, il a eu son premier acte passionnant, puis il a traversé la tourmente dans les années 1990 pour son deuxième, avant de devenir finalement la réussite américaine classique. Vous pouvez démarrer une entreprise multinationale de plusieurs milliards de dollars dans un garage.

Ce n’est pas comme si la création d’une entreprise était la décision la plus évidente. Au milieu des années 1970, Steve Wozniak avait des conceptions pour ce qui est devenu connu comme l’ordinateur Apple I, et son ami Steve Jobs avait des conceptions pour les vendre. Woz les aurait donnés à toute personne intéressée, Jobs ne le ferait pas, et même ainsi, Steve Jobs n’avait pas l’intention de créer une entreprise.

Au lieu de cela, les deux Steve ont d’abord essayé très fort de vendre leurs idées aux entreprises existantes pour lesquelles ils travaillaient à l’époque ou pour lesquels ils avaient travaillé. Woz était ingénieur chez Hewlett-Packard à l’époque, et il a réussi à faire examiner sa conception par des ingénieurs seniors en vue de l’achat par HP.

Non seulement ils ont convenu qu’il était réalisable, mais ils ont également reconnu que cela pouvait être fait à moindre coût – mais ils l’ont quand même transmis. Les idées de Woz ne correspondaient pas à ce qu’elles pensaient qu’un ordinateur Hewlett-Packard devrait être.

Atari ressentait la même chose. Jobs a tenté d’intéresser son ancien employeur Atari à ce qui allait devenir l’Apple II, mais lui aussi a été rejeté. Sauf qu’Al Alcorn d’Atari a mis Jobs en contact avec des sociétés de capital-risque, et la voie à la création d’une entreprise a commencé.

Lorsqu’ils ont officiellement trouvé Apple, c’était avec un autre ingénieur d’Atari, Ron Wayne. Il concevrait de manière célèbre le logo Apple immensément orné, puis quitterait encore plus l’entreprise avant son décollage. C’est juste qu’il est parti encore plus vite que vous ne l’imaginez.

Les trois hommes ont officiellement formé Apple le 1er avril 1976 et Ron Wayne a démissionné 12 jours plus tard. On lui avait proposé dix pour cent d’Apple, mais il a plutôt choisi d’être racheté par Steve Jobs pour 800 $.

Plus tard, cet homme d’affaires beaucoup plus expérimenté, Mark Markkula, se joindra à lui en 1977 en tant qu’investisseur. Sous Markkula, la société Apple a officiellement racheté les trois partenaires originaux, pour un total de 5 308,96 $. Pour des raisons juridiques, Wayne en a obtenu le tiers malgré le fait qu’il soit déjà parti.

Cela faisait huit ans qu’Apple sortait le Mac.

Il est impossible de ne pas voir maintenant son départ comme une erreur, étant donné le succès retentissant d’Apple. Mais à l’époque, il était payé de façon raisonnable et il quittait une entreprise qui avait loin d’un certain avenir. Parmi les innombrables fois où il a été interrogé sur son départ, Ron Wayne a déclaré en 2013 qu’il n’avait aucun regret.

“Je me considère extrêmement chanceux d’avoir été à un tournant de l’histoire”, a-t-il déclaré, “et la création d’Apple a effectivement été un tournant dans l’histoire, bien qu’à l’heure actuelle, personne ne le sache jamais.”

Premier succès d’Apple

Après son départ, mais avant que Markkula ne la transforme en une entreprise adulte, Apple a eu son premier succès – et celui-ci vous semblera familier si vous suivez le fonctionnement de l’entreprise aujourd’hui. Apple a fabriqué 50 ordinateurs Apple II sans avoir le moindre argent, et il les a tous vendus une journée avant de devoir payer ses fournisseurs.

Aujourd’hui, Apple a une approche extrêmement bien gérée de sa chaîne d’approvisionnement, mais même en 1976, elle apprenait littéralement les avantages de la finance. C’était la première fois que Steve Jobs entendait parler de ce qu’on appelait 30 jours nets, ce qui signifie que vous aviez autant de temps pour payer vos fournisseurs. Il l’a appris alors parce qu’il devait.

Jobs avait présenté l’Apple II à Paul Terrell, qui dirigeait le magasin Byte Shop, qui avait alors du succès. Alors que Jobs voulait vendre les cartes mères et les kits pour que les amateurs créent leurs propres ordinateurs, Terrell voulait des appareils terminés et il les a obtenus.

Si Apple a alors appris à propos de la finance et des chaînes d’approvisionnement, il a appris les affaires en 1977 lorsque l’ex-Intel Markkula est entré à bord. En plus de réorganiser l’entreprise, il a fait autre chose qui fait toujours partie d’Apple plus de quatre décennies plus tard. Il a exposé la philosophie de l’entreprise.

Cela fait probablement partie de Business 101 à Harvard que les entreprises ont besoin de philosophies et d’énoncés de mission, et si vous avez déjà travaillé pour une entreprise, vous avez probablement une attitude sceptique à leur égard. Pourtant, dans le cas d’Apple, la philosophie que Markkula a écrite était remarquablement claire, et la société y est restée remarquablement cohérente.

C’était Apple en 1977 – et c’est toujours Apple aujourd’hui.

Steve Jobs expliquerait plus tard à son biographe Walter Isaacson, que le point de Markkula était que faire de l’argent ne devrait pas être le but. Vous devez évidemment le faire, et vous le voulez encore plus évidemment, mais si l’argent est la première pensée, l’entreprise aura du mal. Alors que si vous faites «quelque chose en quoi vous croyez» et que vous vous concentrez également sur «la création d’une entreprise qui durera», l’argent suivra.

«La philosophie de marketing d’Apple» de Markkula est si clairement une idée d’Apple car elle est extrêmement simple et consciente. Le document d’une page, écrit le 3 janvier 1977, ne contient que deux courtes directives pour comprendre les besoins des clients et se concentrer sur quelques produits spécifiques au lieu de se répandre trop finement.

Ensuite, il se termine par un paragraphe sur le transfert d’Apple à ses clients.

Les gens jugent un livre par sa couverture. Nous pouvons avoir le meilleur produit, la plus haute qualité, le logiciel le plus utile, etc .; si nous les présentons de manière glissante, ils seront perçus comme glissants; si nous les présentons de manière créative et professionnelle, nous imputerons les qualités souhaitées.

À ce jour, Apple est réputé pour la qualité de la présentation de ses produits et la conception soignée de l’emballage. Aujourd’hui, cela fait toujours partie de ce qui fait d’Apple, Apple.

Et c’était là, écrit dans l’entreprise, dès ses débuts.

Suivez AppleInsider en téléchargeant l’application AppleInsider pour iOS et suivez-nous sur YouTube, Twitter @appleinsider et Facebook pour une couverture en direct de dernière minute. Vous pouvez également consulter notre compte Instagram officiel pour des photos exclusives.