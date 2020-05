Apple a frappé un autre procès pour piratage de musique iTunes

Un nouveau procès alléguant qu’Apple est engagé dans un piratage musical “flagrant” sur iTunes a été intenté mercredi, à la suite d’au moins deux affaires identiques déposées par les mêmes entités.



Le procès n’est que le dernier d’une série de plaintes accusant Apple d’être impliqué dans le piratage de musique.

La plainte, déposée auprès de la Cour de district des États-Unis pour le district nord de la Californie, fait suite à une série de poursuites similaires affirmant qu’Apple profite de la vente de musique sous copyright reproduite illégalement sur iTunes, dont une déposée le 22 avril.

Ce nouveau procès nomme plusieurs plaignants qui ont déposé des plaintes contre Apple, comme SA Music, le Harold Arlen Trust, Ray Henderson Music Company et Four Jays Music Company.

Comme dans les plaintes antérieures, la poursuite prétend qu’Apple vend des compositions musicales sur iTunes qui ont été illégalement réenregistrées à partir de copies physiques par des sociétés de distribution de musique sans les licences mécaniques appropriées.

Dans ce cas, le procès prétend qu’Ideal Music et Genepool Distribution ont travaillé ensemble pour obtenir des compositions musicales piratées dans iTunes, affirmant que les deux sociétés, avec Apple, sont “conjointement et solidairement responsables en tant que membres d’une chaîne de distribution distincte”.

Les plaignants dans le procès ont écrit ensemble des centaines de chansons populaires et de standards de jazz, dont “Over the Rainbow” de Harold Arlen, “I Only Have Eyes for You” de Harry Warren et “It All Depends on You” de Ray Henderson.

Ils demandent des dommages-intérêts et des frais juridiques, ainsi qu’une injonction permanente aux défendeurs de porter atteinte au matériel protégé par le droit d’auteur.