Apple a lancé Macintosh le 24 janvier 1984 et a changé le monde – finalement

Au lancement, le Macintosh était loin d’être un succès, loin d’être abordable et même loin d’être complètement réalisable. Pourtant, ce modèle original a réussi à changer à jamais l’informatique non seulement pour les fans, mais pour le monde entier.

“Vous venez de voir quelques photos de Macintosh”, a déclaré Steve Jobs lors du lancement officiel du Mac. Il était sur scène au Flint Center du Collège De Anza, Cupertino, le mardi 24 janvier 1984. “Maintenant, je voudrais vous montrer Macintosh en personne.”

Le Mac qu’il a dévoilé ressemble peu aux machines d’aujourd’hui. Il avait un petit moniteur monochrome, des graphismes en blocs et le genre de voix synthétisée que vous n’obtiendrez même pas dans un jouet maintenant. Mais surtout, il ne ressemblait en rien aux ordinateurs de son temps.

«Jusqu’à ce moment», a écrit Steven Levy à propos d’un aperçu du Mac, «quand on a dit qu’un écran d’ordinateur était« allumé », une licence littéraire était nécessaire. À la fin de la démonstration, j’ai commencé à comprendre que ce sont des choses qu’un ordinateur devrait faire. Il y avait une meilleure façon. “

Levy a été l’un des journalistes qui a eu une première démonstration lorsque Apple a présenté un aperçu du Mac en octobre et novembre 1983. Cela faisait partie de l’objectif double de l’entreprise de faire en sorte que tout le monde parle du Mac lors de son lancement, mais aussi que tout le monde puisse aller de l’avant. une façon.

En plus de briefer les journalistes, Apple fabriquait le Mac et le mettait chez les revendeurs. Et il y avait des vidéos. Il est possible qu’une agence de presse ou une station extérieure ait décidé de couvrir le Mac, mais ce qui est plus probable, c’est qu’Apple a lui-même réalisé une série de vidéos comme il le fait aujourd’hui. Cette évolution d’un ordinateur ressemble plus à un premier kit de presse électronique.

Il semble qu’il y ait eu environ huit de ces vidéos et dans une autre, le PDG de l’époque, John Sculley, révèle par inadvertance toute son attitude envers l’informatique. “Avec Macintosh, nous avons mis en place un programme de marketing grand public extrêmement bien coordonné et très puissant pour introduire ce produit”, dit-il.

Bénir. Comparez-le à quelqu’un d’autre dans ces vidéos, quelqu’un que vous reconnaîtrez immédiatement. “Nous misons sur notre vision. Et nous préférerions faire cela que de fabriquer des produits” moi aussi “. Laissons d’autres entreprises faire cela”, a déclaré Steve Jobs.

Peut-être qu’il viendrait à la rue en disant que plus tard, Microsoft a fait exactement cela avec Windows et beaucoup plus tard lorsque Google l’a fait avec Android.

Pourtant, s’ils étaient copieurs, Jobs n’était pas non plus l’original. Il n’a pas inventé le Macintosh, autant qu’il laissait régulièrement croire les gens.

Jef Raskin

En toute honnêteté, le Mac que nous avons obtenu ce jour-là en 1984 n’aurait pas été ce qu’il était sans Jobs. Il n’aurait pas eu de souris, pour commencer. “Je ne pouvais pas supporter la souris”, a déclaré Jef Raskin d’Apple à Owen W. Linzmayer dans Apple Confidential 2.0. “Jobs obtient 100% de crédit pour avoir insisté pour qu’une souris soit sur le Mac.”

Raskin, cependant, obtient 100% de crédit pour démarrer le projet, démarrer les idées de base de ce que la machine ferait et l’appeler Macintosh. Il obtient même le mérite de la façon dont la souris s’est avérée car malgré sa préférence pour un joystick, c’est son travail qui a abouti au modèle à un bouton lorsque d’autres en utilisent deux ou trois.

Parlant à des héros de haute technologie vers 1987, Raskin a expliqué qu’il avait été un habitué des installations de Xerox PARC – «J’avais un fauteuil poire honoraire [there]”- bien avant la visite fatidique de Steve Jobs fin 1979.

“Ils avaient cette souris à trois boutons et je ne pouvais pas savoir quel bouton était lequel. Et donc quand je suis venu créer le projet Macintosh … j’ai réalisé que vous pouviez faire tout ce que vous avez à faire avec un seul bouton souris. Il m’a fallu un certain temps pour convaincre les gens que c’était possible. “

Jef Raskin, décédé en 2005, n’a pas toujours été précis dans son récit de la naissance du Macintosh, mais au printemps ou en septembre 1979, il parlait avec le président d’Apple, Mike Markkula. Soit Raskin a directement présenté l’idée du Macintosh, soit il a d’abord refusé la demande de Markkula de travailler sur une machine de jeu.

Quoi qu’il en soit, il dit dans cette interview de High Tech Heroes qu’il avait pensé à l’avenir d’Apple.

“Les projets en cours étaient l’Apple III et la Lisa. Je [told Markkula that] Je pensais que l’Apple III n’avait pas le piquant technique pour nous emmener vers l’avenir … et la Lisa allait être trop chère et trop lente. J’ai donc proposé une chose que j’ai appelée Macintosh. “

Apple V

Même si la société travaillait alors sur l’Apple III, Raskin considérait que le nom Macintosh n’était qu’un code et que la machine finale serait appelée Apple V. Elle devait être une machine plus simple que les ordinateurs Apple précédents, ou du moins c’était en termes de facilité d’utilisation.

“Il ne devait pas y avoir de fentes périphériques pour que les clients n’aient jamais à voir l’intérieur de la machine”, a-t-il déclaré. Il a proposé une machine tout-en-un qui avait des graphiques bitmap – afin que l’écran puisse afficher n’importe quelle image, pas seulement des personnages de type DOS – et il prévoyait de la vendre à 500 $. C’est l’équivalent aujourd’hui de 1208 $, ce qui est un peu plus que le coût d’un Mac mini à six cœurs.

Raskin a également imaginé que la machine serait sortie d’ici Noël 1981. Au lieu de cela, elle a été lancée en janvier 1984 et mise en vente pour 2 495 $ ou 6 000 $ en argent d’aujourd’hui. C’est à peu près le coût d’un Mac Pro 2019.

Que s’est-il passé entre les deux

Steve Jobs est arrivé. Et puis John Sculley est arrivé. Ayant à l’origine ignoré le projet Mac comme étant sans importance, Steve Jobs a changé d’avis lorsqu’il a été retiré du projet Apple Lisa.

L’une des raisons pour lesquelles il a été renvoyé était qu’il avait maintenant visité Xerox PARC et avait poussé à changer la Lisa pour qu’elle ressemble davantage aux machines qu’il avait vues là-bas. Il avait toujours cela à l’esprit et Macintosh était ce petit projet dont personne sur la carte d’Apple ne semblait se soucier, alors ils se sont trouvés.

C’est à la fin de 1980 ou au début de 1981 que Jobs a vraiment repris le projet Mac, puis a progressivement supprimé Raskin jusqu’à ce que le créateur du Mac démissionne en mars 1982.

Sans aucun doute, il est injuste que Raskin n’obtienne pas de crédit pour le Macintosh et il est sans aucun doute vrai que Jobs ne le méritait pas. Cependant, Raskin a eu une autre chance de mettre ses idées en pratique et il a créé le Canon CAT.

Annonce pour le Canon Cat (Source: Archive.org)

Le CAT était un échec où le Mac était ce succès géant.

Finalement.

Que s’est-il passé ensuite

Le lancement du Macintosh a été un énorme succès en termes de marketing et de publicité, alors Sculley avait peut-être raison. Ce n’était pas, au départ, un grand succès en termes d’être un produit visionnaire parce que tout ce qu’il avait était une vision. Vous ne pouviez pas faire grand-chose avec le Macintosh d’origine, alors peut-être que Jobs avait tort.

Les deux hommes ont cependant fait monter le prix. Emplois en exigeant des spécifications plus élevées, puis Sculley en dépensant 78 millions de dollars (188 millions de dollars aujourd’hui) en marketing et en essayant de récupérer cela le plus rapidement possible.

Ainsi, le Mac d’origine qui a été lancé le 24 janvier 1984 était une machine lourde et très coûteuse. Malgré tout, cela a transformé l’industrie informatique et, en fin de compte, cela a véritablement changé le monde.

Vous pouvez retracer l’historique de l’écran que vous lisez depuis le tout premier Macintosh. Et sur cet écran, vous pouvez regarder autre chose depuis l’introduction du Mac.

L’Apple de 1984 et l’Apple qui a créé le Macintosh ont également créé l’une des publicités les plus célèbres de tous. Il avait été diffusé à la télévision pendant le Super Bowl deux jours auparavant et Jobs l’avait à nouveau projeté dans le cadre du lancement.

Depuis ces jours, et sûrement à cause de ce que le Mac a commencé, la télévision n’est plus l’écran que tout le monde regarde le plus. Aujourd’hui, nous sommes également plus susceptibles d’être en ligne, et c’est bien sûr ici que Tim Cook a choisi de célébrer le 35e anniversaire du Mac en 2019.

Tim Cook tweete sur le 35e anniversaire du Mac en 2019

Suivez AppleInsider en téléchargeant l’application AppleInsider pour iOS et suivez-nous sur YouTube, Twitter @appleinsider et Facebook pour une couverture en direct de dernière minute. Vous pouvez également consulter notre compte Instagram officiel pour des photos exclusives.