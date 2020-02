Apple a officiellement acquis NeXT il y a 23 ans, changeant tout

Aujourd’hui, la plupart des étudiants ne connaissent Apple que comme le géant technologique mondial à la mode, populaire, compétent sur le plan commercial et créateur de tendances. Cependant, il y a 23 ans, Apple Computer, Inc. avait du mal à survivre en essayant de vendre des Mac dans un monde de PC centré sur Microsoft Windows. Les choses ont commencé à changer après qu’Apple ait acquis NeXT dans le cadre d’un accord surprise annoncé la dernière semaine de 1996 et conclu le 7 février 1997.

NeXT a qualifié son acquisition de «fusion»

Des emplois, des emplois et beaucoup de travail

L’acquisition par Apple du logiciel NeXT il y a 23 ans a très certainement fourni à l’entreprise une base de système d’exploitation moderne. Le logiciel avancé et les outils de développement de NeXT promettaient de remplacer l’ancien Mac System Software qui avait fait ses débuts en 1984. La plate-forme logicielle “classique” Mac était devenue obsolète et difficile à moderniser sans casser le logiciel qui fonctionnait.

Plus important encore, cependant, l’infusion de la nouvelle direction de NeXT a permis d’éliminer les fiefs flous d’Apple qui cherchaient chacun à promouvoir leurs propres projets pour animaux de compagnie, souvent au détriment d’autres parties de l’entreprise. Une mauvaise gestion et une culture d’entreprise de plus en plus dysfonctionnelle avaient poussé Apple à s’effondrer de son âge d’or de la fin des années 1980 dans une collection d’équipes de plus en plus non pertinente, côtoyant collectivement les succès passés tout en cherchant d’autres sociétés à adopter et à construire ses plates-formes.

L’âge d’or d’Apple a commencé à perdre de son éclat alors que les modèles de produits emblématiques se sont transformés en désordre de SKU ennuyeux

Plutôt que d’inventer agressivement l’avenir, l’Apple du milieu des années 1990 cherchait à développer des logiciels sous licence ouverte que d’autres fabricants de PC et d’appareils pourraient concéder sous licence. Il a commencé à octroyer des licences à la fois à son Mac OS classique et au nouveau système d’exploitation Newton développé pour alimenter les tablettes portables “PDA”.

Les deux stratégies ont affaibli la capacité d’Apple à fournir d’excellents produits et à déployer des technologies importantes lui-même. Au lieu de cela, ces accords de licence ont rendu Apple dépendant des caprices et du conservatisme de réduction des coûts de divers partenaires matériels, tout comme Android de Google au cours de la dernière décennie.

Newton et Pippin, précurseurs des plates-formes largement sous licence d’aujourd’hui

L’acquisition de NeXT a également ramené Steve Jobs à l’entreprise qu’il avait cofondée vingt ans plus tôt. Les emplois semblaient initialement satisfaits de jouer un rôle consultatif. Mais plutôt que de vendre les actions qu’il a gagnées et de partir pour commencer quelque chose de nouveau, Jobs a commencé à constituer une équipe de direction compétente dans le but de faire tourner Apple.

Une partie de cela consistait à tirer parti des principaux clients et technologies précieuses d’Apple, mais il a notamment notamment dit non avec audace à une série d’initiatives et de stratégies qui ne fonctionnaient pas, y compris les licences de système d’exploitation et une série d’initiatives et de projets internes qui montraient des perspectives limitées de commercialisation. succès ou adoption populaire.

Steve Jobs a considérablement simplifié les offres d’Apple en 1997

Il a fallu moins d’un an à Apple pour définir une stratégie produit claire pour son avenir. Il a fallu plusieurs années pour mettre pleinement en œuvre cette stratégie centrée sur une modernisation du logiciel du système Mac, qu’Apple a finalement appelé «Mac OS X». Pour la plupart des gens, il ne semblait pas probable qu’Apple puisse trouver suffisamment d’intérêt pour les Mac pour faire tourner l’entreprise. Cependant, la nouvelle équipe de direction d’Apple a concentré ses efforts sur un marché plus large des tendances émergentes, notamment en matière de mobilité, de musique, de photos et de vidéo numérique.

Beaucoup de critiques d’Apple ont insisté sur le fait que la société devrait construire des Mac fonctionnant sous Windows NT, devenant ainsi un autre fabricant de PC de base à faible valeur. Au lieu de cela, Jobs a recruté Tim Cook, alors directeur des opérations chez Compaq, et l’a chargé de moderniser les opérations mondiales d’Apple, permettant à Apple de vendre son propre matériel de manière rentable et durable tout en continuant à développer ses propres logiciels et outils de développement pour différencier les Mac. à partir de PC génériques.

Tirant parti de la technologie NeXT, alimenté par Mac OS X et différencié du nouveau matériel Mac d’Apple

Le timing était parfait. La monoculture mondiale de PC Windows sous licence préparait une tempête d’épidémies de logiciels malveillants et de virus qui ont stoppé les progrès de Microsoft au moment où Mac OS X commençait à arriver en tant que produit. Avec Microsoft concentré sur l’extinction des incendies de Windows XP, Apple pourrait concentrer son attention sur ses conceptions accrocheuses et son système d’exploitation facile à utiliser sans réel besoin de détection de virus constante.

NeXT ouvre Apple

En plus de son travail continu dans le développement de logiciels propriétaires, l’équipe de développement dérivée de NeXT d’Apple a annoncé son intention de faire de la base du système d’exploitation Unix de Mac OS X un projet open source nommé Darwin. Parallèlement au propre code ouvert d’Apple, la société a commencé à financer le développement ouvert de projets existants et émergents, allant de l’adoption de spécifications ouvertes telles que OpenGL (à la place de QuickDraw 3D propriétaire d’Apple) à l’achat et à la maintenance continue de CUPS, l’open architecture d’impression utilisée par Mac OS X et d’autres distributions gratuites Unix et Linux.

Apple s’est également lancé dans la construction de son propre navigateur Web Safari, développé dans le cadre d’un programme WebKit open source qui pourrait éventuellement déplacer l’équilibre du pouvoir sur le Web d’Internet Explorer de Microsoft vers l’open source. En suivant la même stratégie de développement qui sous-tend le développement ouvert du noyau BSD Unix de NeXTSTEP, WebKit est devenu le moteur de navigateur Web le plus populaire au monde et le seul navigateur important parmi les appareils mobiles jusqu’à ce que Google ait créé WebKit pour fournir Chrome.

Apple a également commencé à envisager de remplacer complètement la chaîne d’outils de développement GNU Compiler Collection de GNU / Linux (partagée avec Mac OS X) par une nouvelle architecture de compilateur LLVM avancée en cours de développement à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign, également proposée sous un style BSD. licence open source. Apple a ajouté LLDB et Clang au mélange, modifiant radicalement la façon dont l’avenir du logiciel de type Unix serait écrit.

De plus, Apple a ouvert les mondes hautement propriétaires du streaming audio, de l’encodage et de la distribution vidéo en prenant en charge MP3, AAC et MPEG H.264, déjouant les plans de Sony et Microsoft de remplacer la lecture audio ouverte par des normes propriétaires destinées à verrouiller la musique. Des efforts similaires pour contrôler la lecture vidéo en streaming sur Internet par Adobe Flash ont été anéantis quand Apple a tiré parti de tout son pouvoir de marché pour briser le dos de Flash, ouvrant la vidéo à tout le monde.

Qu’est-ce que NeXT après Mac

Apple ne s’est pas contenté de lancer des Mac. Au lieu de cela, il s’est concentré sur les logiciels pour conduire de nouvelles tâches et vendre plus de matériel aux nouveaux utilisateurs. L’une de ses premières acquisitions est devenue iTunes, un produit qui a non seulement rendu les Mac populaires auprès des mélomanes, mais a également créé la possibilité en 2001 de vendre l’iPod comme un moyen facile d’emporter des milliers de chansons avec vous à une époque où la plupart des lecteurs de musique étaient limités. sur un seul CD ou mixtape, ou sur quelques Mo de RAM Flash. Apple a vendu l’iPod à un niveau de prix supérieur qui a introduit le luxe abordable dans la technologie.

Comme le Mac, l’iPod a résisté à la convention du PC en offrant une technologie haut de gamme plutôt qu’une étiquette de prix bon marché

Plutôt que de viser à être aussi bon marché que possible, l’iPod visait suffisamment pour justifier son prix. C’était la même stratégie Jobsian qui avait créé le Macintosh original, avait lancé NeXT et avait remis Apple dans le jeu avec l’iMac 1998. Quelques années plus tard, Apple a pris tout ce qu’elle avait appris de la vente de générations de dizaines de millions d’iPod – des opérations à la gestion des produits en passant par les applications et les outils de développement de logiciels – et les a appliquées pour sortir l’iPhone.

Les critiques ont à nouveau insisté sur le fait qu’Apple aurait pu publier un téléphone Symbian avec une couche d’interface utilisateur unique, mais Apple a pu prendre son propre logiciel avancé et le réduire pour fonctionner sur du matériel mobile moins puissant, en partie parce qu’il s’était concentré sur ceci pour ses ordinateurs portables Mac. Le déplacement de son logiciel dérivé de NeXT des Mac vers iOS signifiait également que le développement de nouvelles applications iPhone serait familier aux développeurs Mac existants.

La tablette NeXT

Quelques années plus tard, en 2010, Apple a lancé l’iPad, qui a apporté le même environnement iOS réduit à une liste de poche pour offrir une informatique mobile très mobile, très efficace et très simple à de nouveaux publics d’acheteurs. Encore une fois, les critiques ont exigé qu’Apple ait plutôt mis l’ancien Mac OS sur un comprimé, un tablette ou un netbook plus léger, plus mince, mais cela n’aurait fourni qu’un Mac pire et plus vaste.

Microsoft avait déjà prouvé de façon concluante que la mise en place de «Windows complet» sur du matériel réduit entraînait une série de produits confuse, complexe, lente et coûteuse que personne ne voulait acheter. Plutôt que d’échouer dans les tablettes de la même manière, Apple a différencié ses offres de tablettes et de Mac et est rapidement devenu le plus grand fournisseur informatique au monde.

Steve Jobs a annoncé l’iPad comme une nouvelle catégorie, pas un Mac mobile

Un an après le lancement de l’iPad, Apple a perdu son fondateur. Sans emplois, la société devait dériver par pertinence. Au lieu de cela, l’équipe de direction de Jobs s’est concentrée sur la façon de fournir d’excellents produits pour l’avenir.

Au cours de la dernière décennie, Apple a radicalement affiné son logiciel macOS et mis à l’échelle iOS vers l’iPadOS plus puissant, vers le bas dans watchOS portable, et s’est diversifié en produits pour la maison avec tvOS et HomePod. Il a livré une série d’initiatives liées à la santé, à la recherche, aux sports et à l’accessibilité, tout en modernisant de plus en plus tout, de l’expérience utilisateur des voitures à l’automatisation des appareils domestiques, à la façon dont nous écoutons de la musique et, plus récemment, a même créé une présence solide en contenu de divertissement original avec Apple TV +.

Les prochains NeXT d’Apple

De la même manière que Jobs ‘NeXT a construit ses propres cadres de développement et environnement d’exploitation, Apple a construit sa propre technologie pour iMessages, pour Siri, Maps, pour de nouvelles technologies telles que la réalité augmentée et la photographie informatique. Mais Apple a également reproduit son propre succès en acquérant NeXT dans l’achat stratégique d’entreprises prometteuses. Cela inclut AuthenTec pour Touch ID; PrimeSense pour Face ID; et Beats pour Apple Music et un portefeuille d’accessoires audio – pour ne citer que quelques-unes de ses dizaines d’acquisitions récentes d’Apple.

Plutôt que de chercher à acheter des industries entières, le commentaire d’Apple sur les acquisitions indique qu’il “achète de petites entreprises de temps en temps” et que “nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans”. En effet, les acquisitions d’Apple font partie des plans généraux visant à développer de manière aussi efficace que possible de nouveaux produits et services. Parfois, cela implique l’achat d’une technologie (comme avec AuthenTec) et parfois cela implique l’achat d’une équipe ou d’installations. Après qu’Apple a acquis PA Semi en 2008, elle a radicalement changé son objectif, passant du développement de processeurs PowerPC basse consommation à la construction de puces mobiles capables d’alimenter les iPhones et iPad.

Cela est particulièrement remarquable dans un climat commercial où de grandes acquisitions célèbres échouent souvent. Google a dépensé 15 milliards de dollars pour acheter Motorola et Nest, et Microsoft a dépensé un montant similaire pour acheter Nokia et aQuantive, aucune de ces transactions massives n’ayant abouti à la réussite d’une nouvelle entreprise. La plupart des acquisitions d’Apple ont généralement été inférieures à ce qu’elle a payé pour NeXT – avec un peu plus de 400 millions de dollars, c’était peut-être l’une des meilleures offres jamais conclues.