Apple a plus de 1,5 milliard d’appareils actifs à l’état sauvage, en hausse de 100 millions l’an dernier

Apple a atteint sa base d’installation la plus élevée de tous les temps avec plus de 1,5 milliard d’appareils actifs utilisés par les clients du monde entier, un bond de 1,4 milliard d’appareils enregistrés il y a un an.

Apple a atteint la métrique élevée au cours de son premier trimestre fiscal de 2020 grâce à une forte demande pour les lignes iPhone 11 et iPhone 11 Pro. La société a vu ses revenus croître de 8% en glissement annuel pour atteindre 91,8 milliards de dollars.

“Notre base installée active d’appareils a dépassé les 1,5 milliard, soit plus de 100 millions au cours des 12 derniers mois seulement, atteignant un nouveau record sans précédent pour chacune de nos principales catégories de produits dans les segments géographiques”, a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple.

Au premier trimestre 2019, la base d’installation d’Apple était de 1,4 milliard d’unités, soit une augmentation de 75 millions en 2018.

Apple a également connu son cinquième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres en dehors des ventes d’iPhone et a établi un nouveau record de croissance des services. Selon Cook, la dernière période a été un «quartier d’éclatement» pour les appareils portables.

“Nous sommes ravis d’annoncer le chiffre d’affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré par Apple, alimenté par une forte demande pour nos modèles d’iPhone 11 et iPhone 11 Pro, et des records absolus pour les services et les appareils portables”, a déclaré Cook. «Pendant le trimestre des fêtes, notre base installée d’appareils installés a augmenté dans chacun de nos segments géographiques et a maintenant atteint plus de 1,5 milliard. Nous voyons cela comme un puissant témoignage de la satisfaction, de l’engagement et de la fidélité de nos clients – et un excellent moteur de notre croissance à tous les niveaux. “