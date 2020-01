Apple a poursuivi en justice un capteur optique de fibrillation auriculaire dans l’Apple Watch

Un médecin a lancé une action en justice alléguant qu’Apple viole volontairement un brevet entourant les technologies utilisées dans l’Apple Watch pour détecter optiquement la fibrillation auriculaire.

Au cœur du dossier se trouve le brevet 7 020 514. Le brevet ‘514, déposé et attribué au Dr Joseph Wiesel, est appelé “Méthode et appareil pour détecter la fibrillation auriculaire” et a été accordé le 28 mars 2006.

Le brevet d’origine permet aux patients d’utiliser la photopléthysmographie, essentiellement ce qu’Apple utilise dans l’Apple Watch avec le feu vert et les capteurs associés, dans un cadre non clinique. Le costume appelle le brevet «étapes pionnières dans la détection de la fibrillation auriculaire».

Le Dr Wiesel a informé Apple de son brevet le 20 septembre 2017, à la suite du déploiement de l’Apple Watch Series 3. La poursuite allègue qu’Apple a refusé de négocier de bonne foi “même après que le Dr Wiesel a fourni à Apple des tableaux de réclamations détaillés mettant en évidence les éléments de Les demandes de brevet du Dr Wiesel et leur mise en correspondance avec des éléments des produits Apple’s Watch. “

La poursuite allègue que la commercialisation par Apple de notifications de battements de cœur irréguliers fait du brevet un “élément essentiel de l’Apple Watch” utilisé pour stimuler la demande des consommateurs. En outre, l’utilisation de la technologie par Apple dans l’étude sur le cœur d’Apple Watch avec Stanford est présentée comme un exemple de l’importance critique de la technologie pour Apple et l’Apple Watch.

Le brevet ne concerne pas du tout une montre, mais inclut des discussions sur les appareils attachés aux “appendices” spécifiés comme un doigt dans le brevet, ou un “appareil à manchette” dans le cas d’un capteur de pression artérielle gonflable. Le brevet ‘514 comprend une discussion selon laquelle il doit y avoir un microprocesseur d’une certaine sorte pour garder une trace du temps et interpréter les lectures enregistrées par les capteurs du photopléthysmographe.

En ce qui concerne le brevet, il semble y avoir un art antérieur important en ce qui concerne l’invention, dont beaucoup ont été cités par le déposant. De plus, bien que le Dr Wiesel ait une carrière et une éducation longues et distinguées, il ne semble pas qu’il ait fait partie d’équipes ayant développé du matériel ou des logiciels de photopléthysmographe.

Le Dr Wiesel demande des redevances à l’avenir, des frais juridiques et le recouvrement des dommages passés. Étant donné que la poursuite allègue que l’infraction est “délibérée, intentionnelle et délibérée”, des dommages-intérêts triples sont demandés.

Wiesel Versus Apple de Mike Wuerthele sur Scribd

.