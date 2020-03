Apple a radicalement étendu ses conseils en matière d’apprentissage à distance et de gestion des appareils

Apple a mis à jour ses conseils techniques, de formation et d’assistance pour le personnel informatique de l’éducation, pour les aider à configurer et à faire face à la demande croissante d’études à domicile sur Mac et iPad.

Apple dispose déjà d’une panoplie d’outils pour les enseignants, les étudiants et le personnel informatique afin de faciliter l’apprentissage à distance

À la suite de l’épidémie de coronavirus, Apple a radicalement élargi ses conseils aux enseignants et au personnel informatique de l’éducation sur la façon de faciliter le travail à domicile. En plus des détails spécifiques sur la configuration des appareils Apple qui doivent être gérés par l’école, il recommande des outils pour travailler et rester connecté.

“Préparer les appareils Apple de votre école pour l’apprentissage à distance”, est destiné au personnel informatique afin de préparer l’école et les appareils Apple individuels afin qu’ils puissent être utilisés à la maison. Il se compose principalement d’un document de support central, mais ensuite de liens vers plusieurs pages et vidéos conçues pour aider les formateurs informatiques.

Le conseil d’Apple commence par déterminer quels Mac ou iPad peuvent être ramenés à la maison, puis recommande d’utiliser le système de gestion des appareils mobiles (MDM) d’Apple.

MDM permet aux enseignants de configurer ces appareils avec un contenu spécifique qui sera utilisé pendant l’apprentissage à distance, mais permet également d’appliquer certains paramètres et restrictions. Les appareils, note-t-il, doivent être autorisés à se connecter aux systèmes scolaires via une connexion Wi-Fi domestique ou publique. Apple a donc des conseils pour gérer cela et filtrer le contenu pour empêcher les étudiants d’accéder par inadvertance à du matériel inapproprié en ligne.

Apple suggère également que les restrictions pourraient aider lorsqu’une école a un nombre limité d’appareils. Il pourrait être utilisé pour établir un calendrier qui permettrait à différents groupes d’élèves d’utiliser les appareils, puis de les renvoyer au groupe suivant.

Apple fournit un système de gestion des appareils mobiles pour aider le personnel informatique à configurer plusieurs iPad et Mac pour l’apprentissage à distance

Si les appareils d’un établissement d’enseignement ne sont pas déjà configurés pour l’apprentissage à distance, cela risque de mettre à rude épreuve l’informatique, car ils doivent préparer un grand nombre de Mac et d’iPad. Les conseils d’Apple incluent des moyens d’accélérer le processus en utilisant l’inscription automatique des appareils.

Parallèlement aux paramètres et au service Apple School Manager, qui déploie des applications et du contenu sur les appareils inscrits, Apple recommande également des solutions tierces. «Si vous ne disposez pas d’une solution MDM, des fournisseurs tels que Jamf, Mosyle et Meraki proposent des périodes d’essai prolongées pour aider à un déploiement rapide dans l’apprentissage à distance», dit-il.

Quand les élèves sont à la maison

En plus des applications de productivité d’Apple que tous les utilisateurs de Mac et iOS connaissent, la société recommande des titres de formation plus spécifiques, ainsi que des options tierces.

Les applications régulières Pages, Numbers et Keynote sont recommandées, mais spécifiquement lorsqu’elles sont utilisées en conjonction avec ce qu’on appelle un identifiant Apple géré. Cela ressemble à un identifiant Apple normal en ce sens qu’il est utilisé par un individu pour accéder à des applications, des données et des services tels que iCloud, mais il est administré par l’école.

C’est donc l’école ou l’établissement d’enseignement qui doit permettre l’utilisation de la suite iWork d’Apple. Parallèlement, Apple recommande Google G Suite pour l’éducation, Microsoft Office 365 et les outils de conférence de Cisco WebEx et Zoom Cloud Meetings.

L’application Apple Schoolwork permet aux enseignants d’affecter le travail à une classe entière ou à des élèves spécifiques. (Source: Apple)

Pour aider les étudiants tout au long de leurs études, les conseils d’Apple incluent des détails sur la façon d’utiliser son outil Schoolwork. Il s’agit d’un système qui permet aux éducateurs de voir les progrès de l’élève, de collaborer avec eux et d’ajuster un programme en fonction de leurs besoins.

la communication

L’apprentissage à domicile peut être difficile, les étudiants ont donc besoin d’aide pour suivre des cours à distance. Ensuite, tout travail à domicile peut également être extrêmement isolant pour quiconque, et ils doivent prendre certaines mesures eux-mêmes.

En plus des méthodes en ligne de Schoolwork pour vérifier les progrès d’un élève, Apple recommande également de rester connecté via la vidéo et la messagerie. Dans ce cas, il limite ses conseils à l’utilisation de services Apple tels que Messages et Group FaceTime. Mais il couvre des détails tels que la façon dont une école peut gérer en toute sécurité les coordonnées des enseignants et des étudiants.

Autres services

Ce ne sont pas seulement les étudiants qui vont travailler à domicile, donc Apple recommande ici que le personnel puisse rejoindre Apple Teacher, un programme de développement professionnel. Il existe également un forum mondial hebdomadaire appelé #AppleEDUchat, basé sur Twitter.

Aucun de ces services n’est nouveau, ce qui signifie qu’eux-mêmes et les problèmes techniques spécifiques liés à l’utilisation d’appareils éducatifs à domicile ont été bien testés. Cependant, ils vont être poussés à l’extrême au cours de l’épidémie de coronavirus, alors Apple a rassemblé tous ses conseils techniques et de formation en un seul endroit.