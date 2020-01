Apple a réussi les tablettes et a créé un tout nouveau marché avec l’iPad

L’iPad d’origine a été lancé le 27 janvier 2010, mais il a été expédié aux utilisateurs le 3 avril de la même année. C’est à ce moment-là que les clients ont pu l’utiliser et ont vu à quel point les experts et les fans avaient tort – et à quel point Steve Jobs avait raison. Encore.

Steve Jobs dévoile l’iPad original

Au cours des derniers mois avant le lancement très attendu de l’iPad, le 27 janvier 2010, les concurrents parlaient de leurs propres tablettes. Puis soudain, la rumeur a couru que celui d’Apple allait s’appeler iSlate et que des concurrents tels que Microsoft appelaient tout ce qu’ils pouvaient “ slate PCs ”.

Trois jours avant l’annonce de l’iPad, Steve Ballmer, alors PDG de Microsoft, a même dévoilé trois de ces PC en ardoise. Il l’a fait dans son style typiquement hésitant et maladroit et a lancé une vidéo qui était pratiquement terminée avant de la présenter.

Compte tenu de cela et de la façon dont il pensait que tous les PC en ardoise qu’il montrait étaient des prototypes, tout cela semblait un peu désespéré. Apple venait, semblait-il dire, et ses rivaux avaient peur.

Microsoft, pour sa part, aurait vraiment dû ressentir du chagrin. Dès 1996, son fondateur Bill Gates a écrit dans son livre The Road Ahead que “à l’avenir, beaucoup de gens prendront des notes manuscrites sur des tablettes informatiques plutôt que sur du papier”.

Certes, à ce moment-là, nous avions déjà vu l’Apple Newton, donc le livre de Gates n’était pas aussi visionnaire qu’il semblait le penser. Cependant, Microsoft avait fait plus que parler de tablettes, il avait sorti Microsoft Windows pour Pen Computing en 1992. Puis, au début des années 2000, les entreprises fabriquaient des Pocket PC.

Microsoft avait des tablettes bien avant Apple. Beaucoup, beaucoup d’entreprises avaient des tablettes. C’était juste que personne ne les achetait.

C’est donc là que nous étions au début de 2010. Toute l’industrie informatique attendait une tablette Apple, la presse mondiale allait couvrir son lancement. Et puis, comme maintenant, Apple n’a pas dit un mot de ce qui allait arriver.

La première indication officielle de quelque chose, de quoi que ce soit, s’est produite le 18 janvier 2010, quand Apple a lancé une invitation à la presse pour le lancement. C’était moins énigmatique que d’habitude car il disait ouvertement: “Venez voir notre dernière création.”

L’invitation d’Apple à ce que serait le lancement de l’iPad

À 10h du Pacifique, le mercredi 27 janvier 2010, Steve Jobs est monté sur scène au Yerba Buena Center for the Arts de San Francisco. Il n’avait pas fait de pause comme il l’avait fait avec l’iPhone trois ans auparavant. Il n’a pas dit que c’était un jour qu’il attendait.

Pourtant, il aurait pu le faire car, comme nous l’avons découvert beaucoup plus tard, l’histoire de l’iPad a commencé beaucoup plus tôt. Cela a commencé plus tôt que l’iPhone.

Histoire d’origine

Vous savez que le Newton a été le premier ordinateur tablette d’Apple, même s’il nécessitait que vous utilisiez un stylet à la place de vos doigts. On peut se demander s’il existe vraiment une ligne entre le Newton MessagePad et l’iPad, mais s’il s’agissait d’un cas d’évolution, nous avons trouvé le lien manquant.

Cette vidéo de 2012 est une démonstration d’un Mac à stylet qui a été fabriqué vers 1992 mais qui n’a jamais été expédié en tant que produit commercial aux États-Unis. Il s’appelait Apple Penlite et la version présentée ici est une version tablette basée sur un stylet du Macintosh PowerBook Duo.

Il semblerait, cependant, qu’il y avait aussi une version qui fonctionnait avec ce que nous appellerions maintenant des gestes multi-touch.

Apple a abandonné cela et il a abandonné le Newton, mais en 2004, Steve Jobs a révélé qu’Apple avait continué à regarder un PDA. “Nous avons eu une énorme pression pour ramener le Newton ou faire un PDA et nous l’avons examiné”, a-t-il déclaré lors de la conférence numérique D2 All Things. “Et nous avons dit, attendez une minute, 90% des personnes qui utilisent ces choses veulent juste obtenir des informations d’eux, ils ne veulent pas nécessairement y mettre régulièrement des informations. Les téléphones portables vont le faire.” “

À l’époque, il a dit cela comme si c’était la fin, que les téléphones portables étaient un marché dans lequel Apple ne pourrait jamais rivaliser. Pourtant, à ce moment en 2004, Apple avait produit une technologie qui finirait par devenir l’iPhone. C’est juste qu’il ne regardait pas un téléphone alors, il cherchait à faire une tablette.

Dessins CAO de 2004 de l’iPad (Source: The Verge)

Cette image et d’autres devaient plus tard être utilisées comme pièces à conviction dans un procès Apple contre Samsung où nous avons également vu des photographies d’iPad prototypes ultérieurs.

Il est étrange de voir à quel point les origines de l’iPad ne sont pas claires et incertaines étant donné que lui et l’iPhone sont si importants pour Apple et que rien de tout cela n’était il y a si longtemps. Pourtant, alors que les dessins CAD montrent une date de 2004, Walter Isaacson affirme dans sa biographie de Steve Jobs que l’idée de l’iPad n’est venue qu’en 2005.

Même alors, il raconte deux versions différentes. La première est que Jony Ive et son équipe avaient travaillé sur l’amélioration des trackpads du MacBook Pro lorsqu’ils ont développé le multi-touch. Ive a montré à Jobs une version de sa tentative de déplacer le multi-touch sur un écran. Isaacson rapporte que Jobs a ensuite déclaré que “c’est l’avenir”.

Alternativement, Isaacson raconte également une version qui semble plus colorée et apocryphe mais qu’il soutient avec des citations de Jobs et Bill Gates. Il semblerait que Gates et Jobs étaient à un dîner pour l’anniversaire d’un ingénieur Microsoft qui, dit Jobs, “m’a harcelé sur la façon dont Microsoft allait complètement changer le monde avec ce logiciel pour tablette PC”.

Apparemment, ce n’était pas un nouveau sujet pour cet ingénieur Microsoft anonyme – “ce dîner était comme la dixième fois qu’il m’en parlait” – mais à chaque fois, la conversation portait sur l’utilisation d’un stylet. “Mais il faisait tout mal l’appareil”, a poursuivi M. Jobs. “Dès que vous avez un stylet, vous êtes mort … J’en ai tellement marre que je suis rentré à la maison et j’ai dit ‘F *** this, montrons-lui ce qu’une tablette peut vraiment être.'”

Ce qui est clair, c’est que ce travail de fabrication d’une tablette a été transformé en fabrication de téléphone. Nous le savons par la façon dont Jobs, Ive et d’autres l’ont dit, mais aussi par le fait que cela s’est produit. L’iPhone est sorti en 2007 et ce n’est qu’en 2010 que la tablette est apparue.

Ce n’est pas comme si le chemin de l’idée à la tablette était facile, mais une fois l’iPhone terminé, et aussi un succès retentissant, l’iPad était au moins plus assuré.

Sauf qu’Apple était nouveau sur les tablettes et que tant d’autres sociétés avaient essayé et échoué. Le succès de l’iPad dépendra bien sûr de sa technologie mais aussi de la façon dont Apple l’a positionné.

Et autant que dévoilant le matériel le 27 janvier 2010, Jobs nous vendait vraiment sur l’idée d’un iPad.

Forain

Steve Jobs a reçu une ovation debout lorsqu’il est entré sur la scène du Centre des Arts Yerba Buena et il l’a obtenu avant même de dire “Bonjour”. Il a été accueilli car il s’agissait de son retour public chez Apple après avoir pris six mois de congé alors qu’il se remettait d’une greffe du foie.

L’ampleur des applaudissements a semblé le surprendre et il avait toujours l’air malade, mais il a rapidement entamé une présentation très astucieusement préparée.

Steve Jobs sur scène pour la première fois après son opération de transplantation hépatique

Il a taquiné deux fois d’être là pour nous montrer quelque chose de nouveau et a ensuite dit qu’il voulait d’abord nous dire d’autres choses. Il a donné une mise à jour typique sur l’état d’Apple et bien sûr, les chiffres étaient impressionnants, ou du moins ils l’étaient à l’époque.

Bien qu’ils aient tous été éclipsés par le succès ultérieur de l’entreprise, Jobs a pu signaler en janvier 2010 que l’entreprise avait vendu son 250 millionième iPod. Il a pu dire qu’il y avait 284 magasins Apple et qu’ils avaient vu 50 millions de visiteurs au cours du dernier trimestre. Il pourrait nous dire qu’il y avait maintenant plus de 140 000 applications dans l’App Store et qu’elles avaient été téléchargées plus de 3 milliards de fois.

C’était tous les trucs réguliers, mais dans cette présentation, il préparait spécifiquement le terrain pour la façon dont Apple était la société pour livrer une tablette. Comment c’était l’entreprise qui allait bien sûr faire les choses.

Après les chiffres sur les magasins, Jobs a montré une image de lui-même et de Steve Wozniak des premiers jours d’Apple, puis s’est arrêté. “Nous avons lancé Apple en 1976”, a-t-il déclaré. “Trente-quatre ans plus tard, nous venons de terminer notre trimestre de vacances, notre premier trimestre fiscal de 2010, avec 15,6 milliards de dollars de revenus. Cela signifie qu’Apple est une entreprise de plus de 50 milliards de dollars. Maintenant, j’aime oublier cela parce que ce n’est pas comment nous pensons à Apple, mais c’est assez étonnant. “

Steve Jobs se souvient d’avoir formé Apple avec Steve Wozniak

C’était aussi le signal pour lui d’élargir le chiffre d’affaires, de nous parler de la façon dont Apple obtient cela de trois gammes de produits. C’étaient l’iPod, l’iPhone et le Mac.

“Ce qui est vraiment intéressant, c’est que les iPods sont des appareils mobiles”, a-t-il déclaré. “Les iPhones sont des appareils mobiles. Et la plupart des Mac que nous expédions maintenant sont des ordinateurs portables. Ce sont des appareils mobiles. Apple est une entreprise d’appareils mobiles, c’est ce que nous faisons.”

N’oubliez pas que les concurrents fabriquaient des tablettes depuis au moins une décennie. Voici Steve Jobs disant qu’Apple était plus grand et meilleur qu’eux tous. “Il s’avère qu’en termes de revenus, Apple est actuellement la plus grande entreprise d’appareils mobiles au monde.”

Il a bien compris le point, rappelant à la maison qu’Apple était plus grand que Sony – ou du moins le secteur des appareils mobiles de cette entreprise – et la même chose avec Samsung et Nokia.

Avec nous tous maintenant pleinement informés de la stature d’Apple sur le marché des appareils mobiles, il est finalement entré dans la partie iPad de la présentation. Ou est apparu aussi.

Jobs cite le Wall Street Journal sur les rumeurs exagérées d’une tablette Apple

“Mais avant d’en arriver là”, a-t-il dit en riant, “je veux revenir en 1991 quand Apple a annoncé et expédié ses premiers PowerBooks.”

Maintenant, il soulignait l’expertise matérielle d’Apple et comment elle menait l’industrie. Il a parlé de la façon dont le PowerBook a transformé l’ordinateur portable en ce que nous reconnaissons maintenant comme un. «C’était le premier ordinateur portable doté d’un écran TFT, les premiers écrans LCD modernes. C’était le premier ordinateur portable qui poussait le clavier vers le haut, créant des repose-mains et doté d’un outil de pointage intégré, en l’occurrence une boule de commande.»

Étonnamment, nous ne sommes que depuis un peu plus de six minutes dans cette présentation, mais Jobs nous a incités à penser qu’Apple est la meilleure entreprise d’appareils mobiles au monde et aussi la meilleure pour fabriquer des ordinateurs portables.

Et enfin, c’était ici.

“Une question s’est posée récemment”, a déclaré Jobs. “Y a-t-il de la place pour une troisième catégorie d’appareils au milieu? Quelque chose qui se situe entre un ordinateur portable et un smartphone. La barre est assez haute. Pour vraiment créer une nouvelle catégorie d’appareils, ces appareils devront être bien meilleurs à faire certaines tâches clés. Ils vont devoir être beaucoup mieux à faire des choses vraiment importantes. Mieux que l’ordinateur portable. Mieux que le smartphone. “

Il a esquissé certaines tâches comme naviguer sur le Web, faire du courrier électronique, lire.

“S’il doit y avoir une troisième catégorie d’appareil, il devra être meilleur dans ce genre de tâches qu’un ordinateur portable ou un smartphone. Sinon, il n’a aucune raison d’être. Maintenant, certaines personnes ont pensé que c’était un netbook. Le problème est que les netbooks ne sont rien de mieux. ”

Il a licencié les netbooks pour leur manque de vitesse, leur manque de qualité et leurs logiciels médiocres. Il a dit qu’il ne s’agissait “que d’ordinateurs portables bon marché et nous ne pensons pas qu’il s’agit d’une troisième catégorie d’appareils”.

Et puis il a dit “Mais nous pensons que nous avons quelque chose qui existe et nous aimerions vous le montrer aujourd’hui pour la première fois. Et nous l’appelons l’iPad.”

La première fois que nous avons vu le mot iPad

C’est aussi bien que Jobs avait fait tout ce travail en positionnant l’iPad car juste au moment où cette diapositive est apparue, les premières critiques de l’appareil l’ont fait. La toute première critique, cependant, était valable. Il s’agissait du nom iPad.

Parmi les nombreuses références en ligne au tampon Maxi-Pad et parmi les références Twitter au #iTampon, il y avait des critiques selon lesquelles clairement aucune femme ne travaille dans le département de nommage d’Apple. Alissa Walker de Fast Company ou peut-être son rédacteur en chef l’a dit le mieux, cependant, dans un article intitulé “Le nom de l’iPad d’Apple n’est pas le premier choix pour les femmes. Période”.

Slated

Si vous avez obtenu un iPad original lors de sa mise en vente en avril de la même année, votre première réaction a été surprise de sa petite taille. Ensuite, après quelques minutes d’utilisation, vous aviez tendance à oublier cela et même à penser le contraire. À la fois, voir une page Web complète ressemblait, comme le disait Jobs, à “tenir Internet entre vos mains”.

Regardez les lunettes sur l’iPad d’origine

La majorité des critiques n’ont pas attendu pour en obtenir un, n’ont pas attendu sa mise en vente, avant de prononcer l’iPad un certain flop.

Business Insider l’a qualifié de «grand bâillement» et de déception, affirmant que Jobs «n’a pas tenu ses promesses».

InfoWorld n’a même pas attendu l’annonce, sans parler du produit, avant de devenir un peu folle avec l’idée d’un “futur tablette-pocaplypse Apple”. Écrit pour les professionnels de l’informatique dans les entreprises, il a conseillé “une interdiction pure et simple [on the iPad] “Il leur a même dit de faire toute excuse qu’ils voulaient mais d’interdire l’iPad et” de chercher à contenir la situation en proposant une solution de tablette alternative exécutant le système d’exploitation Windows 7 soutenu et approuvé par les TI “.

John C Dvorak était toujours plus un punk de style appât cliquable et choc-jock mais il a au moins attendu l’annonce, même s’il n’a pas vu lui-même un iPad. Pourtant, il a estimé que c’était un grave faux pas. “Je suis d’avis et j’espère que cet appareil ne sera publié que comme test de marché et espace réservé pour quelque chose de plus spectaculaire à l’avenir”, écrit-il.

Un avenir spectaculaire

Si la notion de Dvorak d’un test de marché était bizarre pour un écrivain d’affaires, vous pourriez dire qu’il avait raison de dire que quelque chose de plus spectaculaire allait se produire à l’avenir.

Malgré les critiques, malgré le retard avec l’idée de tablettes, Apple a fabriqué l’iPad et nous l’avons acheté par millions. Il y a eu des hauts et des bas depuis ce lancement en 2010, mais c’est aussi devenu progressivement plus spectaculaire.

Vous avez vu à quel point les lunettes du modèle original sont énormément choquantes pour nous. Voici une autre façon de voir la différence entre hier et aujourd’hui.

Image principale: écran d’accueil iPad Pro 11 pouces 2018. Encart, à l’échelle: écran d’accueil original de l’iPad

L’image principale est un écran d’accueil de l’iPad Pro 11 pouces actuel. Les deux appareils ont des dimensions légèrement différentes. L’iPad d’origine mesurait 9,56 pouces par 7,47 pouces et le modèle 2018 mesurait 9,74 pouces par 7,02 pouces.

Cependant, regardez l’image en encart. C’est l’écran d’accueil d’un iPad original et il est rendu ici à l’échelle. C’est jusqu’où vient la qualité de l’écran de l’iPad depuis le 27 janvier 2010, lorsque Jony Ive a déclaré que l’iPad était “magique”.

Steve Jobs a déclaré qu’Apple pensait avoir trouvé une troisième catégorie d’appareils, celle qui se situe entre un téléphone et un ordinateur portable. Il l’a fait, et au cours des neuf années écoulées depuis qu’il a expédié ce premier iPad aux clients, Apple a publié vingt modèles différents de cet appareil en ardoise.

