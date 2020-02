Apple a supprimé 18 fonderies et affineries en 2019 pour avoir bafoué le code de conduite relatif aux minerais de conflit

Apple, dans un rapport sur l’approvisionnement en minéraux publié jeudi, a déclaré que 18 fonderies et raffineries qui n’étaient pas disposées à participer à des audits tiers ont été retirées de sa chaîne d’approvisionnement en 2019, entraînant un taux de participation aux audits de 100% pour la cinquième année consécutive.

Source: Apple

Dans une divulgation à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Apple a détaillé ses efforts pour s’approvisionner de manière responsable en minéraux dits de conflit – étain, tantale, tungstène, or (3TG, collectivement) et autres minéraux – utilisés dans la production d’iPhone, iPad, Mac, iPod touch, Apple TV, Apple Watch, AirPods, HomePod, Apple Card, produits Beats et tous les accessoires Apple.

Apple, comme d’autres sociétés américaines, est redevable à une législation d’approvisionnement conçue pour couper les minéraux de conflit de la chaîne d’approvisionnement. Tel que défini par la loi, les minéraux de conflit comprennent le 3TG et d’autres minéraux communs utilisés pour financer les conflits dans des régions comme la République démocratique du Congo.

À la fin de 2019, Apple n’a trouvé aucune de ses 267 fonderies et affineries reconnues comme ayant acheté des 3TG qui ont financé directement ou indirectement des groupes armés en RDC ou dans les pays voisins. Sur ces 267 entités, 24 étaient réputées provenir de la RDC ou d’un pays voisin.

L’année a commencé avec 323 fonderies et affineries, bien que 36 aient été supprimées en raison de rapports erronés ou involontaires de la part des fournisseurs. Apple a demandé le retrait de 18 fonderies et affineries pour non-respect des normes prédéfinies, y compris la participation à des audits tiers, la mise en œuvre de plans d’actions correctives ou le respect du code et des exigences du fournisseur d’Apple. Deux autres ont été déclarés en faillite.

Les membres de la chaîne d’approvisionnement d’Apple doivent suivre le Code de conduite des fournisseurs et la Norme de responsabilité des fournisseurs sur l’approvisionnement responsable des matériaux de l’entreprise, qui obligent les fournisseurs à «s’engager avec les fonderies et les affineries pour évaluer et identifier un large éventail de risques au-delà des conflits, y compris sociaux, environnementaux et les risques pour les droits de l’homme. “

Les efforts d’Apple pour réduire au minimum les minerais de conflit sont l’un des aspects d’une initiative plus importante d’approvisionnement responsable en matériaux. Le géant de la technologie a longtemps vanté ses divers projets environnementaux et en 2017 s’est fixé pour objectif de s’appuyer un jour uniquement sur des minéraux et des matériaux recyclés et renouvelables dans sa gamme de produits.