Apple a supprimé Sensor Tower VPN, des applications de blocage des publicités pour la collecte de données utilisateur

Apple a récemment supprimé une application de blocage des publicités appartenant à Sensor Tower après qu’une enquête a révélé que la société d’analyse collectait secrètement des données utilisateur via une variété d’applications iOS et Android.

Le Luna VPN de Sensor Tower reste sur l’App Store.

Selon BuzzFeed News, Sensor Tower a distribué au moins 20 applications de collecte de données sur l’App Store et Google Play Store depuis 2015. Les applications, dont beaucoup ont été supprimées pour avoir enfreint les directives du magasin, installent un certificat racine sur un téléphone cible pour surveiller trafic de données et autres mesures utilisateur.

Deux applications, Adblock Focus et Luna VPN, étaient récemment actives sur l’App Store, tandis que quatre applications – Free and Unlimited VPN, Luna VPN, Mobile Data et Adblock Focus – étaient disponibles sur le Google Play Store. Apple a supprimé Adblock Focus et Google a démarré Mobile Data après avoir été contacté par la publication. Luna VPN fait actuellement l’objet d’une enquête par Apple.

Aucune des applications en question n’a révélé d’association avec Sensor Tower, ni divulgué des opérations de collecte de données conçues pour informer les produits d’analyse de l’entreprise. Comme indiqué par BuzzFeed News, cependant, le code utilisé dans les applications a été créé par des développeurs qui travaillent pour l’entreprise.

Un porte-parole d’Apple a déclaré qu’une douzaine d’applications Sensor Tower avaient déjà été bannies de l’App Store pour violation des conditions d’utilisation, selon le rapport. La société applique strictement les protocoles de confidentialité qui empêchent les développeurs d’installer des privilèges de certificat racine sur les appareils grand public, car le mécanisme peut révéler une grande partie des données transmises et des informations sensibles de l’iPhone. Un certain nombre d’entreprises de haute technologie ont enfreint ces règles, notamment Facebook et Google.

Randy Nelson, responsable des informations mobiles de Sensor Tower, dans une déclaration à BuzzFeed News, a déclaré que les applications ne collectaient pas de données utilisateur sensibles ou d’informations personnellement identifiables. En outre, il a noté que “la grande majorité de ces applications répertoriées sont désormais disparues (inactives) et quelques-unes sont en train de disparaître”.

“Nous prenons les directives des magasins d’applications très au sérieux et déployons des efforts concertés pour les respecter, ainsi que toute modification de ces règles qui se produit de temps en temps”, a déclaré Nelson.

Quant à la marque, Nelson a déclaré que Sensor Tower avait gardé son implication secrète pour des raisons de concurrence.

“Lorsque vous considérez la relation entre ces types d’applications et une société d’analyse, cela a beaucoup de sens – en particulier compte tenu de notre histoire en tant que startup”, a déclaré Nelson. Il a ajouté que l’intention initiale de l’entreprise était de créer un bloqueur de publicité, mais n’a pas été en mesure de fournir des preuves du projet.