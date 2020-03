Apple A14 dans l’iPhone 12 dit aussi rapide que l’iPad Pro

Les scores de Geekbench qui pourraient être pour le prochain processeur iPhone, le “A14”, ont fait surface en ligne et montrent des sauts massifs dans les performances et la vitesse multicœurs.

L’iPad Pro dispose d’un chipset A12X avec des performances graphiques améliorées et plus de cœurs

Apple améliore ses processeurs de la série A chaque année pour chaque nouvelle version de l’iPhone, donc un successeur du chipset iPhone 11A13 actuel est attendu à l’automne 2020. Chaque année, à l’approche de la version phare de l’iPhone, les scores de référence pour les un nouveau processeur dans l’appareil commence à remplir les outils de référence populaires, comme Geekbench.

L’A12X (à gauche) contre le supposé “A14” (à droite)

Il est prévu que “l’iPhone 12” aura de meilleures performances, et ces scores montrent des gains massifs d’une année à l’autre. Apple a vu d’énormes gains dans leurs chipsets malgré le fait que le reste de l’industrie se heurte un peu à un mur de performances.

De nouveaux tests Geekbench, prétendument issus du processeur A14, montrent que le premier processeur de la série A a franchi la barre des 3,0 GHz.

L’iPad Pro 12,9 pouces dispose d’un chipset A12X avec 8 cœurs et marque 1110 sur un seul cœur et 4568 sur le multicœur. Les scores pour le présumé A14 vont même au-delà.

Les performances monocœur de l’appareil affichent un score de 1658, avec un score multicœur de 4612. Cela indique un énorme gain dans ses performances globales et rendra les applications multitâches et de navigation plus fluides que jamais.

Selon les rumeurs, Apple développerait un ARM Mac qui pourrait faire ses débuts dès cet hiver. Une puce dérivée de l’A14 constituerait également un bon processeur de base pour ordinateur portable, mais des performances aussi élevées seraient également bénéfiques pour des tâches complexes telles que le rendu AR ou un meilleur traitement d’image dans un téléphone.