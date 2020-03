Apple accordera aux travailleurs horaires des détaillants souffrant de symptômes de coronavirus un congé de maladie illimité

Dans le cadre des efforts continus pour arrêter la propagation du COVID-19, Apple propose aux travailleurs horaires et aux détaillants un congé de maladie illimité s’ils présentent des symptômes du virus, selon un rapport publié lundi.

Selon ., les travailleurs souffrant de symptômes indicatifs du nouveau coronavirus peuvent prendre un congé sans fournir la note habituelle du médecin à la direction. On ne sait pas si la politique s’applique dans le monde entier ou est limitée aux opérations américaines.

Dans tous les cas, la décision de garder les employés hors du bureau ou des Apple Stores, avec un salaire, est une décision habile qui permet à Apple de protéger à la fois ses clients et ses employés pendant la crise en évolution rapide.

Pour l’instant, les points de vente d’Apple aux États-Unis resteront ouverts, bien que la société ait annulé lundi les prochaines sessions Today at Apple dans la baie de San Francisco et à Seattle. Des mesures similaires ont été prises en Italie la semaine dernière à la suite de fermetures de magasins en Chine.

En plus de fermer les magasins de détail et les bureaux dans les zones fortement touchées, Apple a commencé ce week-end à encourager les employés basés à San Francisco à travailler à domicile par “précaution supplémentaire”. Jeudi dernier, le département de la santé publique du comté de Santa Clara a publié de nouvelles directives concernant COVID-19 et a exhorté les géants de la technologie de la Silicon Valley à suspendre les déplacements non essentiels des employés, à minimiser les contacts étroits avec les employés au travail, à annuler les grandes réunions et conférences et à exhorter les employés à rester chez eux. quand ils sont malades.

De son côté, Apple a limité au début du mois les voyages en Corée du Sud et en Italie. La société s’est également retirée du festival SXSW, désormais annulé, où il était prévu de présenter trois nouveaux originaux Apple TV +.