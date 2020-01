Apple achète les droits du documentaire de Sundance «Boys State» pour 10 millions de dollars

Apple a accroché une autre histoire visant à jeter un regard sur le climat culturel et politique de l’Amérique, avec l’achat de “Boys State” pour 10 millions de dollars

Crédit d’image: Thorsten Thielow | Institut Sundance

Il ne manquera pas de programmation politique et sociale sur Apple TV +, semble-t-il. Des titres comme «Little America» et «Hala» examinent de près la vie en Amérique des familles d’immigrants.

“The Morning Show” plonge dans le monde acharné des nouvelles du matin, comme le dit le point de vue de deux femmes travaillant dans un environnement de travail parfois instable.

“Boys State” offre un regard sur la politique américaine vue par les jeunes hommes qui sont sur le point d’atteindre l’âge de voter. Le film très apprécié de Sundance est un documentaire qui suit 1 000 garçons de 17 ans alors qu’ils assistent au programme titulaire organisé par la Légion américaine.

Le programme Boys State est une sorte de camp d’été politique d’une semaine. Au cours de la semaine, les lycéens sont divisés en groupes, élisent des fonctionnaires et des représentants municipaux et gèrent de fausses fonctions politiques.

Le documentaire a été réalisé par Jesse Moss et Amanda McBane, et suit le programme Texas Boys State. L’accent est mis sur quatre garçons individuels d’horizons divers et de vues politiques. Le documentaire les montre en train d’organiser des événements politiques alors qu’ils font campagne pour le plus haut poste du Texas Boys State: gouverneur.

Laurene Powell Jobs, Davis Guggenheim, Jonathan Silberberg et Nicole Stott sont répertoriés comme producteurs exécutifs du film.

Selon The Hollywood Reporter, Apple TV + et A24 ont acquis les droits du documentaire, en payant 10 $. L’accord a été négocié au nom des cinéastes par Submarine. Le sous-marin était également responsable de l’accord “American Factory”, le premier film de la société de production d’Obama Higher Ground Productions.

On ne sait pas quand le film sera disponible sur Apple TV +