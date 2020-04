Apple acquiert la start-up AI Voysis dans un effort apparent pour renforcer les compétences en langage naturel de Siri

Apple a récemment acheté Voysis, une société basée à Dublin, en Irlande, une startup qui a mené des travaux sur l’amélioration du traitement du langage naturel chez les assistants virtuels.

Voysis a développé une plate-forme de traitement du langage naturel adaptée aux assistants vocaux déployés dans les applications d’achat en ligne, rapporte Bloomberg. En comprenant mieux les schémas vocaux naturels d’un client, la technologie intégrable a pu fournir des résultats de recherche plus précis.

Apple a confirmé l’achat dans un communiqué standard, affirmant qu’il «achète de temps en temps de petites entreprises technologiques et que nous ne discutons généralement pas de notre objectif ou de nos plans».

Selon le rapport, une page Web supprimée a affirmé que la technologie Voysis était en mesure d’affiner les résultats de recherche de produits en traitant des phrases liées au commerce de détail telles que “J’ai besoin d’un nouveau téléviseur LED” et “Mon budget est de 1 000 $”. Un traitement linguistique efficace permet aux utilisateurs d’interagir plus naturellement avec les assistants vocaux AI en supprimant les obstacles comme la mémorisation des phrases de commande clés.

La solution de l’entreprise est basée sur la technologie WaveNet, qui a été introduite par le programme DeepMind de Google en 2016. Décrit comme un “modèle génératif profond de formes d’onde audio brutes”, WaveNets peut être utilisé pour générer un discours qui imite n’importe quelle voix humaine, ce qui rend plus naturel expérience d’assistant virtuel. Il semble que Voysis ait appliqué la méthode pour échantillonner et traduire plus précisément les commandes vocales humaines pour les systèmes d’IA.

Avant son acquisition, Voysis a commercialisé sa solution en langage naturel auprès des entreprises cherchant à améliorer les assistants vocaux intégrés dans des applications ou en ligne, en mettant l’accent sur le secteur de la vente au détail. La société aurait réduit l’empreinte de sa solution à 25 Mo de mémoire, suffisamment petite pour une intégration facile avec les systèmes d’IA existants.

En 2018, Voysis a levé 8 millions de dollars en financement de capital-risque pour poursuivre le développement et déployer un produit raffiné, avait alors rapporté TechCrunch.

“Voysis est une plateforme d’IA vocale complète”, a déclaré le fondateur et PDG de Voysis, Peter Cahill, dans une interview en 2018. “Ce que je veux dire par là, c’est que la plate-forme permet aux entreprises et aux entreprises de se lever rapidement leurs propres intelligences artificielles qui peuvent être interrogées par la voix ou le texte.”

Les plans d’Apple pour Voysis restent inconnus, bien que Siri soit un choix naturel. Le géant de la technologie a progressivement amélioré la sortie vocale de Siri depuis les débuts de l’assistant en 2011, mais le programme a fait un grand pas en avant avec iOS 13. Non seulement l’assistant virtuel semble plus “humain” dans sa dernière itération, mais sa capacité à reconnaître le naturel les commandes de langage se sont considérablement améliorées grâce aux améliorations du traitement du backend.

Cela dit, Siri est loin d’être parfait. La technologie de Voysis pourrait grandement contribuer au développement d’une interface homme-machine plus naturelle.