Apple acquiert la start-up d’intelligence artificielle de pointe Xnor.ai pour 200 millions de dollars

L’acquisition de Xnor.ai par Apple suggère que les outils d’apprentissage automatique développés par la société pourraient apparaître nativement sur les iPhones et les iPads à l’avenir, avec un traitement sur appareil plutôt que dans le cloud.

La société en question est basée à Seattle Xnor.ai, une startup de trois ans qui se spécialise dans l’intelligence artificielle de pointe à faible puissance. Les technologies développées par la société sont capables de fonctionner sur des appareils tels que les smartphones, les appareils IoT, les caméras, les drones et même les processeurs mobiles embarqués basse consommation.

Le slogan de Xnor.ai est – ou était – «AI Everywhere, pour tout le monde», qu’ils atteignent en utilisant des outils d’apprentissage automatique et de reconnaissance d’image qui peuvent être utilisés sur l’appareil, plutôt que d’avoir à exécuter quelque chose à partir du cloud.

L’informatique basée sur les périphéries cherche à faire sortir le stockage de données et les tâches de calcul de base du cloud et les renvoyer sur l’appareil. L’objectif final est d’améliorer les temps de réponse et d’économiser la bande passante. L’IA basée sur les périphéries permettrait des programmes plus rapides qui utiliseraient beaucoup moins de données. De plus, en gardant les données hors du cloud, il offre un système plus sécurisé que l’alternative.

Xnor.ai a également créé une plate-forme en libre-service pour faciliter l’utilisation par les développeurs de logiciels de code et de bibliothèques de données axés sur l’IA dans des applications.

Selon une source anonyme qui a parlé à ., Apple a distribué 200 millions de dollars à la société. Apple avait payé les mêmes 200 millions de dollars pour une autre startup de l’IA basée à Seattle, Turi, en 2016.

Forbes avait classé Xnor.ai à la 44e place sur la liste des sociétés d’IA les plus prometteuses d’Amérique. Ils ont applaudi la société pour avoir développé une puce AI autonome qui pourrait fonctionner pendant des années sur l’énergie solaire ou une batterie de la taille d’une pièce.