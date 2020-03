Apple acquiert l’application météo populaire Dark Sky

Dark Sky, une application météo populaire pour iOS, Android et le Web, a été achetée par Apple.

Captures d’écran de la version iPhone existante de Dark Sky

L’annonce a été faite par Adam Grossman sur le blog de Dark Sky mardi et se lit comme suit:

Aujourd’hui, nous avons des nouvelles importantes et passionnantes à partager: Dark Sky a rejoint Apple.

Notre objectif a toujours été de fournir au monde les meilleures informations météorologiques possibles, d’aider autant de personnes que possible à rester au sec et en sécurité, et de le faire d’une manière qui respecte votre vie privée.

Il n’y a pas de meilleur endroit pour atteindre ces objectifs que chez Apple. Nous sommes ravis d’avoir l’opportunité de toucher beaucoup plus de personnes, avec beaucoup plus d’impact, que nous n’aurions jamais pu le faire seuls.

Le post continue ensuite pour discuter de ce qui va arriver aux produits Dark Sky existants. L’application iOS continuera d’être disponible à l’achat dans l’App Store. Cependant, l’application Android sera fermée après le 1er juillet 2020. Les abonnés Android qui sont toujours actifs recevront un remboursement.

Le site Web continuera d’héberger les prévisions météorologiques, les cartes et les intégrations jusqu’au 1er juillet 2020. Par la suite, il restera actif uniquement pour les clients de l’API et de l’application iOS.

L’API n’accepte plus de nouvelles inscriptions, mais continuera de fonctionner pour les clients existants jusqu’à la fin de 2021.

Les termes de l’accord ne sont pas encore connus.