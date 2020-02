Apple active les réparations limitées sur site de l’iPhone dans certaines villes américaines

Apple a récemment ajouté une option permettant aux clients de bénéficier d’un service sur site pour certaines réparations d’iPhone dans certaines villes métropolitaines des États-Unis, le travail étant effectué par le fournisseur de services agréé Apple Go Tech Services.

La page Web d’assistance d’Apple présente une nouvelle option pour les réparations sur site.

Bien que les réparations ne soient pas effectuées par Apple lui-même, la nouvelle option de service est une alternative pratique et probablement opportune à la visite d’un Apple Store ou à l’envoi d’un appareil endommagé à un centre de réparation.

Apple propose des réparations sur site aux entreprises clientes, mais jusqu’à présent, le service aux consommateurs était limité aux magasins physiques et au service postal. Contrairement à ses offres pour les petites entreprises, la version grand public semble limitée à l’iPhone et n’est actuellement pas disponible pour les propriétaires d’Apple Watch, iPad, HomePod, Mac et Apple TV.

La nouvelle fonctionnalité est accessible via la page Web d’assistance d’Apple sous «Planifier une réparation». Selon le problème et l’emplacement, Go Tech Services est répertorié comme une alternative viable aux magasins Apple et aux fournisseurs de services agréés. Cliquer sur envoie les utilisateurs sur le site Web de Go Tech Services, où ils peuvent planifier un rendez-vous.

Il n’est pas clair si le service sur site justifie des frais supplémentaires, car les informations sur les prix ne sont pas disponibles sur les sites Web des services Apple ou Go Tech.

Comme l’a noté MacRumors, qui a repéré l’option plus tôt dans la journée, les réparations sur site de Go Tech Services sont accessibles à Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco. D’autres domaines peuvent être couverts, car Apple ne fournit pas une liste de disponibilité complète. On ignore si la société a l’intention de déployer le service à l’échelle nationale.

Il semble que Go Tech Services est équipé pour gérer une gamme limitée de réparations qui, à ce stade, commencent et se terminent par des écrans avant fissurés impactant les iPhones de dernière génération. Les autres appareils ne sont pas considérés comme éligibles pour un service sur site sur le site Web d’Apple, et le processus de sélection des services ne montre pas la disponibilité des réparations sur site pour d’autres problèmes tels que les dégâts d’eau, la vitre arrière fissurée, les boutons défectueux ou le remplacement de la batterie.