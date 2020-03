Apple ajoute deux autres aujourd’hui aux laboratoires Apple pour la Journée internationale de la femme

Deux nouvelles sessions “Aujourd’hui chez Apple” s’inspirent de créatrices, encourageant les participants à s’essayer à la fois à l’art musical et visuel.

Alicia Keys | Crédit d’image: Apple

La Journée internationale de la femme aura lieu le 8 mars 2020 et Apple a organisé de nouvelles séances pratiques «Aujourd’hui chez Apple» pour mettre les femmes dans l’esprit. Les nouvelles sessions auront lieu dans les magasins Apple à partir du 1er mars et se termineront le 31 mars.

Apple vient d’annoncer deux nouvelles sessions “Aujourd’hui chez Apple” visant à inspirer les créatrices. Un nouveau laboratoire musical invitera les participants à déconstruire et remixer la nouvelle chanson d’Alicia Keys, “Underdog”, à l’aide de l’iPhone et de l’iPad.

Un nouveau laboratoire d’art, “Playful Portraits”, encourage les créateurs à s’inspirer de trois femmes artistes de New York, Tokyo et Varsovie. La session montrera aux participants comment transformer une photographie en œuvre d’art en appliquant des motifs, des autocollants et des couleurs à l’aide de Procreate sur un iPad Pro.

“Célébrer le travail, l’esprit et les contributions des femmes est si important pour Apple”, a déclaré Deirdre O’Brien, vice-président senior d’Apple chez Retail + People. “Nous sommes ravis de souligner la Journée internationale de la femme à travers la série de programmation She Creates et d’apporter ces expériences à nos magasins afin que chacun puisse être inspiré par certains des créateurs les plus passionnés et innovants du monde.”

Les autres laboratoires de la série “She Creates” comprennent une série de compétences en produit en deux parties, qui vise à enseigner aux utilisateurs novices de Mac les bases du travail sur un Mac.

Certains magasins Apple organiseront des événements spéciaux spécifiques à leur emplacement. Apple Williamsburg à Brooklyn accueillera des entrepreneurs autonomes et les créateurs de l’application “Shine” Mariah Lidey et Naomi Hirabayashi. Le laboratoire, appelé «Concevoir un prototype», guidera les participants à travers le prototypage d’une application, et offrira un aperçu de ce que c’est que d’être une femme dans la technologie.

La Third Street Promenade d’Apple à Santa Monica accueillera Courtney Hoffman, qui partagera son expérience en tant que costumière. Les participants au laboratoire “Personnages et costumes” auront la chance de dessiner aux côtés de Hoffman avec un iPad et un crayon Apple.

D’autres Apple Stores verront plus de 100 sessions dirigées par des leaders de l’industrie tels que la musicienne Meghan Trainer, la designer Carla Fernandez et la coprésidente de la Marche des femmes, Linda Sarsour.

Si vous êtes intéressé à assister à l’une de ces sessions, consultez la page Apple Store de votre Apple Store local pour connaître les dates et heures spécifiques.