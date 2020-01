Apple annonce “Dear …” de docuseries biographiques mettant en vedette Oprah, Stevie Wonder, plus

Apple a annoncé vendredi “Dear”, une nouvelle série documentaire produite par R.J. Cutler qui jette un regard plus profond sur la vie de personnages emblématiques comme Oprah Winfrey, Stevie Wonder, la journaliste Gloria Steinem, la gymnaste Aly Raisman et plus encore.

Selon un bref aperçu de la série, «Dear» s’inspire des publicités de la société «Dear Apple» qui présentent des clients lisant des témoignages écrits sur les produits Apple.

Comme les lettres “Dear Apple”, qui se concentrent généralement sur des événements qui changent la vie comme Apple Watch découvrant une maladie cardiaque ou un iPhone appelant automatiquement les services d’urgence après un accident de voiture, le prochain spectacle utilise des lettres pour brosser un tableau de “leaders internationalement reconnus”. Avec Winfrey, Wonder, Steinem et Raisman, la série de 10 épisodes présentera Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, la mannequin et activiste Yara Shahidi, la danseuse de ballet Misty Copeland et Big Bird.

Cutler, lauréat d’un Emmy and Peabody Award, réalisera le projet pour Apple. Le documentariste a acquis une notoriété pour le profil d’Anna Wintour “The September Issue” et a récemment travaillé sur le “Untitled Billie Eilish Documentary”, qui devrait faire ses débuts en exclusivité Apple TV + plus tard cette année.

Todd Lubin, Jay Peterson, Jane Cha et Lyle Gamm sont également répertoriés comme producteurs exécutifs, avec Matador Content et Cutler Productions.