Apple annonce le prochain film «Swan Song» avec Mahershala Ali

Apple a ajouté mercredi à une liste croissante de contenu original Apple TV + avec “Swan Song”, un nouveau film mettant en vedette Mahershala Ali, double lauréat d’un Oscar.

Mahershala Ali via Instagram

Le réalisateur et écrivain Benjamin Cleary, qui a remporté un Oscar pour son court métrage “Stutterer” en 2016, rejoint Ali dans ce qui est décrit comme un drame “pliant les genres”.

Dans un futur proche, “Swan Song” explore jusqu’où quelqu’un ira pour rendre la vie plus heureuse aux personnes qu’il aime. Ali, qui a remporté les Oscars par intérim pour “Green Book” et “Moonlight”, joue le rôle de Milo.

Le film sera produit pour Apple par Adam Shulman (“Defending Jacob”) et Jacob Perlin (“The Amazing Johnathan Documentary”) pour le compte de Anonymous Content et devrait entrer en production ce printemps. Ali est également répertorié comme producteur.

“Le script de Benjamin pour Swan Song ‘nous a immédiatement connecté”, a déclaré Matt Dentler, responsable du développement des fonctionnalités et des acquisitions d’Apple. “Nous avons hâte de réunir la vision de Benjamin et le talent indéniable de Mahershala pour livrer cette histoire puissamment stratifiée au public du monde entier.”

Comme d’autres originaux récents d’Apple TV +, dont “The Elephant Queen”, “Swan Song” recevra une sortie en salles avant d’être disponible sur le service de streaming d’Apple.

“J’ai développé Swan Song ‘pendant un certain temps et quand j’ai rencontré Apple, il était immédiatement clair qu’ils avaient complètement compris ma vision”, a déclaré Cleary. “Une fois que Mahershala a accepté de nous rejoindre, je savais que nous avions quelque chose de vraiment spécial. Faire ce film avec Mahershala et Anonymous chez Apple est un rêve absolu.”

“Swan Song” est le dernier ajout au catalogue de films originaux d’Apple et rejoint le documentaire lauréat du prix du grand jury du festival du film de Sundance 2020 “Boys State”, “The Banker”, “Beastie Boys Story”, “On The Rocks” et plus encore.