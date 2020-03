Apple annonce maintenant la sortie de l’iPhone SE 2 le 15 avril

D’autres rumeurs disent qu’Apple prévoit provisoirement d’annoncer “l’iPhone SE 2”, ou ce qu’on pourrait appeler “l’iPhone 9”, à la mi-avril, avec une livraison à partir du 22 avril.

Le «iPhone SE 2», qui pourrait être appelé «iPhone 9», devrait être lancé au cours du premier semestre 2020.

Suite à la vente par la chaîne de magasins de détail Best Buy d’un étui pour iPhone pour un modèle avec un écran de 4,7 pouces, une nouvelle rumeur de Jon Prosser affirme qu’Apple a maintenant tenu des réunions internes pour décider d’une date de sortie pour “iPhone SE 2”, également connue comme “iPhone 9”. Il semblerait que la réunion ait provisoirement décidé d’annoncer le téléphone le 15 avril et de le faire expédier une semaine plus tard le 22 avril.

L’utilisateur de Twitter Jon Prosser ajoute que “Apple envoie des iMacs pour sélectionner les employés de détail qui sont invités à travailler à distance.” Ce personnel aurait pour objectif de fournir à la fois des ventes et un support technique aux clients. Prosser avait déjà affirmé qu’il y avait eu un briefing médiatique sur le nouvel iPhone le 26 mars, mais a déclaré qu’il n’était pas concluant.

Mise à jour iPhone 9

Par une réunion interne hier, Apple se prépare maintenant pour une sortie en avril.

Dates provisoires:

– Annonce le 15 avril

– Expéditions le 22 avril

N’oubliez pas: nous sommes au milieu d’une pandémie et les choses pourraient changer.

Les doigts croisés pic.twitter.com/egz8UWXd9F

– Jon Prosser (@jon_prosser) 31 mars 2020

Son annonce proposée est en corrélation avec d’autres sources qui ont récemment rapporté que l’iPhone à bas prix entrait en production finale. Cela correspond également aux affirmations précédentes de l’analyste Ming-Chi Kuo selon lesquelles le téléphone sera lancé au premier semestre 2020.

Une mise à jour de l’iPhone SE d’origine est fortement répandue depuis plusieurs années, à partir de 2017.