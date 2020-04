Apple annonce un chiffre d’affaires de 58,3 milliards de dollars au deuxième trimestre et affiche une croissance malgré COVID-19

Après quelques mois turbulents en raison de la pandémie de COVID-19, Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 58,3 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2020, battant les estimations de Wall Street par une grande marge.



Le PDG d’Apple, Tim Cook, sur scène à la WWDC 2019

Le bénéfice global de la société est en hausse de 1% par rapport au T2 2019, un trimestre au cours duquel Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 58 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires d’Apple de 58,3 milliards de dollars le place en dessous de la fourchette de prévisions initiale de 63 à 67 milliards de dollars émise en janvier, bien que la société ait rapidement choisi d’avertir les investisseurs d’un manque probable de revenus un mois plus tard, en raison de l’impact du coronavirus sur l’entreprise.

Les bénéfices internationaux représentent 62% des revenus du trimestre, a déclaré Apple.

“Malgré l’impact mondial sans précédent de COVID-19, nous sommes fiers d’annoncer qu’Apple a connu une croissance pour le trimestre, tirée par un record absolu dans les services et un record trimestriel pour les appareils portables”, a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple, dans un communiqué préparé. “Dans cet environnement difficile, nos utilisateurs dépendent des produits Apple de manière renouvelée pour rester connectés, informés, créatifs et productifs. Nous nous sentons motivés et inspirés non seulement pour continuer à répondre à ces besoins de manière innovante, mais pour continuer à redonner à l’assistance. la réponse mondiale, des dizaines de millions de masques faciaux et de masques faciaux sur mesure que nous avons envoyés aux professionnels de la santé du monde entier, aux millions que nous avons donnés à des organisations comme Global Citizen et America’s Food Fund. “

Les dépenses d’exploitation pour le trimestre ont été de 9,5 milliards de dollars, en deçà des prévisions de 9,6 à 9,7 milliards de dollars. La marge brute pour la période a atteint 38,4%, entre la prévision de janvier de 38% et 39%. Les bénéfices ont atteint 11,3 milliards de dollars au cours du trimestre.

Avant la publication des résultats, le consensus de Wall Street estimait les revenus d’Apple à environ 54,5 milliards de dollars, avec un bénéfice par action de 2,26 dollars. Le bénéfice par action d’Apple pour le trimestre est en réalité de 2,55 $.

L’iPhone a rapporté 28,96 milliards de dollars au cours du trimestre, une baisse en glissement annuel par rapport à 31 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires Mac est de 5,4 milliards de dollars, contre 5,5 milliards l’an dernier, tandis que le chiffre d’affaires iPad de 4,4 milliards de dollars est en baisse par rapport à 4,9 milliards il y a un an. La catégorie “Wearables, Home, and Accessories” a atteint 6,3 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 5,1 milliards enregistrés au premier trimestre 2019.

Les services ont continué d’être une source majeure de croissance hautement fiable pour Apple, atteignant 13,4 milliards de dollars.

Le conseil d’administration de la société a approuvé un dividende en espèces de 0,82 $ par action ordinaire, soit une augmentation de 6%, qui est payable le 14 mai 2020 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 11 mai 2020. Apple augmente également sa part programme de rachat de 50 milliards de dollars.

Apple n’a pas fourni d’orientation pour son troisième trimestre fiscal.