Apple annule «Aujourd’hui chez Apple» et ferme un magasin en Italie en raison de problèmes de coronavirus

Apple prend des mesures en Italie pour aider à contenir le coronavirus, en annulant les sessions “Aujourd’hui chez Apple” à travers le pays et en fermant l’Oriocenter d’Apple, situé dans la province italienne de Bergame.

Oriocenter d’Apple | Crédit d’image: Apple

La fermeture dure actuellement du 6 au 8 mars, mais elle serait probablement prolongée si les taux d’infection et de mortalité continuent d’augmenter. Quiconque prévoit de visiter Apple Oriocenter est invité à appeler à l’avance ou à visiter le site de vente au détail du magasin.

De plus, toutes les sessions “Aujourd’hui chez Apple” en Italie ont été annulées pour le moment.

Les magasins Apple à travers la Chine continentale, comme l’Apple Mall China de Pékin, voient également encore des heures réduites au lendemain de l’épidémie.

Le Novel Coronavirus 2019, ou COVID-19, continue de se propager dans plus de régions du monde, avec près de 100000 cas dans le monde. L’Italie a été particulièrement touchée par le virus. Les responsables de la santé mondiale signalent que l’Italie compte plus de 3 800 cas de COVID-19, dont près de 150 décès.

COVID-19 pourrait également mettre en danger la WWDC d’Apple. Le comté de Santa Clara a publié jeudi des orientations à la suite de nouveaux cas de COVID-19 découverts, exhortant les employeurs de la région, y compris les géants de la technologie Apple et Google, à reporter ou à annuler les rassemblements de masse.