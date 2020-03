Apple annule les sessions «Aujourd’hui chez Apple» dans les points chauds du coronavirus américain

Dans un effort pour aider à contrôler la propagation du coronavirus, Apple a annulé toutes ses prochaines sessions “Aujourd’hui chez Apple” dans la baie de San Francisco et à Seattle.

Apple Union Square est l’un des nombreux Apple Store à voir les événements «Today at Apple» annulés.

La société a pris des mesures similaires à l’échelle internationale, notamment des annulations et des fermetures de magasins en Italie, en Corée du Sud et en Chine. Maintenant, il semble que les mesures préventives de vente au détail arrivent dans certains endroits aux États-Unis.

Les séances «Aujourd’hui chez Apple» ont été annulées dans cinq des six Apple Store de Washington et dans tous les magasins de la baie de San Francisco. L’exécution d’une recherche dans l’un de ces magasins affichera un message indiquant qu ‘”aucune session n’est planifiée”.

Les magasins Apple des autres emplacements ne sont pas affectés, y compris les magasins en Californie et Apple River Park Square, le seul Apple Store de Washington situé ailleurs que dans la région de Seattle.

Parmi les villes américaines, San Francisco et Seattle ont été les plus durement touchées par le Novel Coronavirus 2019, ou COVID-19. Aux États-Unis, les cas confirmés ont franchi la barre des 500 et les décès sont passés à 22.

Apple a mis en place des procédures de «nettoyage en profondeur» dans bon nombre de ses sites de brique et de mortier et recommande également à ses employés de San Francisco de travailler à domicile.