Apple annulera la récupération du compte iCloud si l’utilisateur demande des spams

La récupération d’un compte Apple ID perdu peut prendre plusieurs jours pour des raisons de sécurité, mais il y a des actions que les utilisateurs désespérés devraient éviter s’ils veulent qu’il s’éteigne sans accroc.

Apple vous ramènera sur votre compte, mais cela a également empêché quiconque d’entrer.

N’importe qui peut oublier son mot de passe Apple ID – et parfois Apple a bloqué des personnes -, la société doit donc fournir aux utilisateurs un moyen de revenir dans leurs comptes lorsqu’ils le font. Apple doit également équilibrer la sécurité de ces comptes, de sorte que la récupération est un processus en plusieurs étapes. Mais Apple dit maintenant que le processus peut être annulé si un utilisateur n’intervient pas.

Selon la documentation de support mise à jour, Apple recommande toujours que la première étape d’un utilisateur légitime soit de tenter une récupération en réinitialisant son mot de passe sur un autre appareil. Lorsque cela échoue pour une raison quelconque, les utilisateurs sont toujours invités à lancer une demande de récupération via iforgot.apple.com.

Ils fournissent à Apple les détails du compte, et la société commence alors un processus qui, selon lui, “peut prendre plusieurs jours ou plus”. Ce processus peut cependant être abandonné par Apple si l’utilisateur persiste à tenter, et à l’échec, de réinitialiser le mot de passe de son compte.

Si vous avez soumis votre demande de récupération de compte avec iforgot.apple.com via le navigateur de votre appareil, vous devez éviter d’utiliser cet appareil pendant cette période. L’utilisation de cet appareil peut annuler la récupération du compte.

Si vous n’avez pas encore essayé avant de commencer la récupération de compte, vous pourrez peut-être récupérer votre compte en accédant à un autre appareil de confiance. Si vous avez essayé, l’accès à un autre appareil connecté avec votre identifiant Apple pourrait annuler la récupération de votre compte. Pour éviter les retards, éteignez les autres appareils jusqu’à ce que la récupération du compte soit terminée.

Tout en reconnaissant que ce type d’annulation est un retard sur un processus déjà long impliqué dans la récupération, Apple dit que c’est nécessaire. Apple recommande également aux utilisateurs d’éteindre leurs appareils pendant la récupération.

“Pour éviter les retards, éteignez les autres appareils jusqu’à ce que la récupération du compte soit terminée”, indique-t-il. “Nous savons que ce délai n’est pas pratique, mais il est important pour que nous puissions protéger votre compte et vos informations.”

Même après le démarrage du processus de récupération, les utilisateurs peuvent se reconnecter à iforgot.apple.com avec leur identifiant Apple et leur mot de passe corrects. Et s’ils le font, le processus de récupération est annulé car il n’est plus nécessaire.