Apple apporte des commutateurs à ciseaux au clavier intelligent pour iPad, MacBook Pro 13 pouces

Un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement suggère qu’Apple étendra son nouveau clavier à interrupteur à ciseaux au-delà du MacBook Pro, avec une utilisation prévue dans le clavier intelligent iPad Pro.

Apple a présenté la refonte du commutateur à ciseaux avec le MacBook Pro 16 pouces de novembre. L’introduction suit une réponse au mieux tiède à la conception papillon, introduite avec le MacBook et mise en œuvre sur le MacBook Pro en 2016.

Le nouveau clavier est attendu sur le MacBook Pro 13 pouces prochainement. Un rapport de DigiTimes mercredi matin suggère qu’après l’actualisation du MacBook Pro, il sera également utilisé sur le clavier intelligent de l’iPad.

Le moment de la mise à jour supposée du MacBook Pro 13 pouces au premier semestre 2020 est quelque peu proche d’une prédiction de l’analyste Ming-Chi Kuo fin octobre, qui a suggéré que le mécanisme serait utilisé dans un MacBook non identifié dans le deuxième ou le début du troisième trimestre de 2020. Kuo a d’abord suggéré qu’Apple s’éloignerait des interrupteurs à papillon dans un rapport de fin juillet 2019, le modèle 16 pouces étant le premier à bénéficier avant les autres de la gamme MacBook Pro, puis finalement le MacBook Air.

Jusqu’à présent, les critiques du nouveau clavier sont favorables, avec des touches généralement plus silencieuses que leur équivalent papillon dans le MacBook Pro 15 pouces. Il y a aussi plus d’actionnement, avec le nouveau modèle offrant un millimètre de course contre 0,6 mm à 0,7 mm sur le clavier de style 2016.

Un démontage initial des clés a indiqué qu’il y avait beaucoup d’espace supplémentaire à l’intérieur du mécanisme de l’interrupteur. L’espace supplémentaire signifie qu’il est moins susceptible d’être affecté par des débris, ainsi que d’avoir plus de force dans les clips de fixation des touches plus épaisses en place.