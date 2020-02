Apple Arcade lance une spin-off exclusive de «Crossy Road»

Apple Arcade a ajouté jeudi un nouveau titre à sa liste de jeux exclusifs dans “Crossy Road Castle”, une spin-off du coureur sans fin “Crossy Road” de Hipster Whale qui a fait ses débuts en 2014.

Comme son ancêtre, “Crossy Road Castle” est un véritable coureur sans fin qui marche sur les traces du classique éternel “Frogger”.

Au lieu de traverser des passages à niveau et de traverser à gué les rivières à l’aide de billes flottantes, “Crossy Road Castle” trouve les joueurs évitant les obstacles et esquivant les ennemis en grimpant à travers ce qui peut être décrit comme un jeu de plateforme sans fin. Terminer des niveaux courts de style plate-forme emmène les joueurs dans une tour sans fin de “rotation”.

Hipster Whale dit que chaque pièce est générée de manière procédurale, faisant de chaque pièce une nouvelle expérience avec de nouveaux ennemis et des obstacles à surmonter, des objets à collecter et des variations à découvrir. De nouvelles mécaniques comme des canons, des ascenseurs arc-en-ciel et des plates-formes mobiles promettent de rendre le gameplay plus intéressant.

Comme la collaboration originale de “Crossy Road” et “Disney Crossy Road”, “Crossy Road Castle” présente un monde pixélisé accompli dans des couleurs vives et occupé par des personnages amusants et humoristiques. Un système de récompenses incite les joueurs à terminer les niveaux et à débloquer de nouveaux objets de collection comme des avatars et des vêtements d’animaux jouables, dans ce cas des chapeaux.

Une option multijoueur coopérative prend en charge jusqu’à quatre joueurs qui peuvent jouer sur un appareil avec des contrôleurs, sur des appareils connectés séparés ou n’importe quel mélange des deux.

Hipster Whale promet de nouvelles tours et de nouveaux personnages seront ajoutés dans les mises à jour régulières.

Apple a lancé le service de jeu par abonnement Apple Arcade en septembre, offrant aux utilisateurs un accès à volonté à une multitude de titres exclusifs pour 4,99 $ par mois. Le produit s’est depuis étendu à iPadOS, tvOS et macOS.

“Crossy Road Castle” est maintenant disponible pour les abonnés Apple Arcade sur toutes les principales plates-formes Apple.