Apple arrête la signature de code iOS 13.3.1 après la sortie d’iOS 13.4

Apple a cessé mardi de signer le code pour iOS 13.3.1 après la sortie d’iOS 13.4, empêchant efficacement les utilisateurs qui ont mis à niveau vers la dernière version du système d’exploitation de rétrograder.

L’arrêt de la signature d’iOS 13.3.1 arrive exactement une semaine après la publication de l’iOS 13.4 actuel le 24 mars.

L’arrêt d’aujourd’hui signifie que les utilisateurs ne peuvent plus télécharger le système d’exploitation obsolète à partir des serveurs d’Apple. Le géant de la technologie de Cupertino cesse régulièrement de signer du code pour empêcher les utilisateurs d’installer d’anciennes versions iOS après la sortie d’une nouvelle version, une pratique qui protège les utilisateurs contre les nouvelles menaces et garantit que les appareils exécutent le dernier logiciel riche en fonctionnalités.

En plus de la prise en charge tant attendue du pavé tactile et de la souris dans iPadOS 13.4, la dernière série de mises à jour du système d’exploitation offre une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment le partage de dossiers iCloud, des achats universels, des améliorations CarPlay et de nouveaux autocollants Memoji. D’autres ajustements incluent une barre d’outils de messagerie mise à jour et le partage familial dans l’application TV.

Apple a également publié mardi les versions bêta initiales d’iOS 13.4.5, iPadOS 13.4.5, tvOS 13.4.5 et macOS 10.15.5. On ne sait pas grand-chose sur la mise à jour, bien que les premiers regards aient révélé le partage des médias sociaux dans Apple Music et des extraits de code détaillant l’API CarKey d’Apple.