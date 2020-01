Apple augmenterait les commandes de puces TSMC sur une demande d’iPhone plus forte que prévu

Apple aurait chargé le partenaire de fabrication de puces Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. d’augmenter la production de processeurs de la série A en réponse à la forte demande pour la gamme d’iPhone de cette année, en particulier l’iPhone 11 à relativement faible coût.

Sur fond de demande inhabituellement élevée, TSMC accroîtrait la production trimestrielle des puces conçues par Apple, notamment l’A13 Bionic qui a été introduit avec l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro en septembre dernier, rapporte Bloomberg, citant des personnes familières avec le sujet. Il n’est pas clair si les commandes pour la conception du système sur puce A11, qui alimente l’iPhone 8, ont également été augmentées.

La hausse des commandes arrive alors qu’Apple tente de rattraper la demande plus élevée que prévu pour la dernière série d’iPhone, selon le rapport. Les ventes des combinés, en particulier de l’iPhone 11 d’entrée de gamme, ont dépassé les attentes internes d’Apple depuis leur lancement l’automne dernier.

Lundi, une étude de marché du CIRP a suggéré que l’iPhone 11 représentait 39% de toutes les ventes d’iPhone au cours du trimestre se terminant en décembre, soit plus du double de la part de 15% atteinte par l’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, respectivement.

Une réception rose en Chine a contribué à renforcer la position d’iPhone sur le marché mondial au cours du dernier trimestre de 2019. Grâce aux vents contraires économiques et à une guerre commerciale en cours avec les États-Unis, la Chine a été quelque peu un point sensible pour Apple au cours des derniers trimestres, mais la gamme actuelle d’iPhone s’est révélée populaire dans la région. Il reste à voir si Apple est capable de maintenir son élan en Asie alors que ses concurrents se déploient plus rapidement, des combinés 5G plus puissants.

Pour s’adresser au marché chinois, ainsi qu’aux consommateurs américains et européens à la recherche d’alternatives moins chères, Apple devrait lancer un modèle d’iPhone abordable en mars. Selon les rumeurs, le téléphone est provisoirement baptisé «iPhone SE 2», après le iPhone 8 avec un écran de 4,7 pouces et un bouton d’accueil Touch ID. Des composants internes plus modernes comme un processeur A13 et une caméra de génération actuelle sont également attendus.