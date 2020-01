Apple aurait commencé ses ventes en ligne en Inde au troisième trimestre 2020

Après des années de spéculation, des sources proches du dossier affirment que la première boutique en ligne d’Apple en Inde ouvrira ses portes fin 2020, peut-être dès juillet.

Tim Cook en visite en Inde en 2016

Le rapport alléguant l’ouverture du troisième trimestre a été publié dans l’ombre du rapport à succès sur les bénéfices d’Apple par TechCrunch. Citant des sources anonymes, la publication indique que l’ouverture est un peu plus tardive que l’ouverture prévue du premier trimestre.

Apple travaille apparemment toujours sur la logistique de l’établissement de brique et de mortier et sur la boutique en ligne, selon le rapport de mardi. Le PDG d’Apple, Tim Cook, aurait également prévu une visite pour commémorer l’ouverture.

Vente au détail d’Apple en Inde

En octobre, Apple aurait établi le centre commercial Maker Maxity de Mumbai comme emplacement du premier magasin de détail du pays. Le bail engloberait entre 20 000 et 25 000 pieds carrés dans le complexe Bandra Kurla, réparti sur trois étages.

À l’heure actuelle, le plus grand magasin franchisé en Inde est de 8 000 pieds carrés, également à Mumbai.

Lorsqu’on lui a demandé des commentaires sur la question à l’époque, Apple a répété une déclaration qu’elle avait faite en août.

“Nous aimons nos clients en Inde et nous sommes impatients de les servir en ligne et en magasin avec la même expérience et le même soin que les clients Apple du monde entier. Nous apprécions le soutien et le travail acharné du Premier ministre Modi et de son équipe pour faire cela est possible et nous attendons avec impatience d’accueillir un jour les clients dans le premier magasin de vente au détail d’Apple en Inde “, a rappelé Apple. “Il nous faudra un certain temps pour mettre nos plans en route et nous aurons plus à annoncer à une date ultérieure.”

Le gouvernement indien a assoupli les exigences d’approvisionnement local qui sont une condition préalable pour que les grandes entreprises internationales puissent faire des affaires directement dans le pays. Le plus grand changement de règle qui s’applique dans le cas d’Apple est de permettre aux exportations de compter pour une règle d’approvisionnement local de 30%. En substance, tous les iPhones ou autres produits Apple que Foxconn ou Wistron construisent et qui sont exportés vers d’autres pays sont pris en compte dans le mandat d’approvisionnement de 30%.

À l’heure actuelle, environ 100 000 iPhones seraient exportés par mois. Auparavant limitée aux iPhone 6s et iPhone SE, la production de modèles de la famille iPhone XS a récemment commencé dans le pays. Il n’est pas clair quand ou si Apple commencera à fabriquer l’iPhone 11 dans le pays.

Au-delà du magasin de Mumbai, maintenant apparemment confirmé, Apple envisagerait toujours des magasins phares à New Delhi, Bangalore – d’autres endroits où la plupart de la richesse des consommateurs indiens est centrée. Cela s’ajoute à l’expansion du revendeur agréé Apple qu’Apple examinait.