Apple aurait eu des entretiens préliminaires d’acquisition avec MGM

Dans le but de développer son tout nouveau service de streaming Apple TV + avec une programmation originale et un contenu exclusif, Apple a récemment accepté de discuter d’une éventuelle acquisition de Titan MGM, selon un rapport publié dimanche.

Citant des sources proches du dossier, CNBC rapporte que MGM a eu des entretiens avec un certain nombre d’entreprises, y compris les distributeurs de médias numériques Apple et Netflix, pour évaluer l’intérêt pour une éventuelle vente. On ignore si ces discussions sont en cours.

Le rapport, qui se concentre sur la survie des entreprises de médias traditionnels dans un paysage transformé par le streaming en ligne, note que MGM fait partie d’une poignée d’entreprises qui se trouvent fortement désavantagées par rapport à des concurrents plus importants et en évolution rapide.

Le changement est à l’origine de deux changements majeurs dans l’industrie: le passage de la télévision par câble linéaire au streaming et la consolidation des sociétés de médias. Une transition vers le streaming est en vue depuis des années, mais ce n’est que récemment que les entreprises ont activement recherché des propriétaires de contenu établis. Par exemple, Disney a achevé en mai dernier une acquisition de Fox pour 70 milliards de dollars, tandis que Viacom et CBS ont fusionné pour 30 milliards de dollars plus tard dans l’année.

Poussé par les technologies de streaming, il n’est pas surprenant que la nouvelle ère des médias voit de grands acteurs technologiques détenir des parts dans l’industrie autrefois fermée. Fin 2018, Comcast a finalisé le rachat de Sky d’une valeur de quelque 40 milliards de dollars. Plus tôt cette année-là, le géant des télécommunications AT&T a finalisé une acquisition de 85 milliards de dollars de Time Warner pour poursuivre ses aspirations de divertissement en streaming sous ce qui allait devenir la bannière WarnerMedia.

Au milieu du tumulte, les sociétés de médias traditionnels dont la valeur d’entreprise est inférieure à 50 milliards de dollars se retrouvent dans une position précaire. AMC Networks, Discovery, Lions Gate, MGM, Sony Pictures et ViacomCBS sont mentionnés dans le rapport comme étant mûrs pour la vente, MGM étant un candidat particulièrement bon, en partie grâce à un groupe de propriétaires composé de fonds spéculatifs.

Apple est connu pour être à l’affût de perspectives médiatiques chaudes et l’année dernière aurait été dans une guerre d’enchères pour J.J. Abrams studio Bad Robot, un concours finalement perdu contre WarnerMedia. Les rumeurs passées suggéraient qu’Apple envisageait l’acquisition du studio de cinéma oscarisé A24.