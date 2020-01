Apple aurait pu exploiter l’ASE de Taiwan pour mmWave 5G iPhone et iPad Pro

Le fabricant de composants Advanced Semiconductor Engineering (ASE) serait devenu l’un des fournisseurs d’Apple pour les antennes nécessaires sur le mmWave 5G “iPhone 12” et pour l’iPad Pro.

Apple aurait ajouté Advanced Semiconductor Engineering (ASE), une société de composants taïwanaise, en tant que fournisseur pour ses prochains iPhones 5G et iPads. La société a précédemment packagé et testé des processeurs RF et Wi-Fi pour iPhones et Apple Watches.

Selon Digitimes, la société fournira son “antenne à puce à puce” (FC-AiP) pour la 5G.

“Les sources de la chaîne d’approvisionnement ont confirmé que les iPads mmWave 5G figureront parmi les nouvelles feuilles de route des produits Apple”, indique la publication. “Et un de ces iPad sera équipé d’au moins un module AiP supplémentaire en raison de sa taille plus grande que celle de l’iPhone. Les sources ont déclaré que les iPads mmWave 5G adopteraient probablement tous les modules FC_AiP rentables.”

Il est significatif que la chaîne d’approvisionnement spécifie la variante mmWave de la 5G. Il s’agit de la 5G idéale dans la mesure où les appareils avec elle exploiteront pleinement les vitesses de téléchargement beaucoup plus rapides. Cependant, il est plus coûteux de fabriquer des appareils mmWave, et cela va prendre du temps pour que toutes les régions du pays le reçoivent.

Digitimes indique également que le fournisseur TSMC a déjà été engagé pour fabriquer des antennes plus fines mmWave 5G “iPhone 12” appelées InFO_AIP. On pense que l ‘«iPhone 12», ou un autre futur iPhone 5G, nécessiterait l’un de ces modules plus deux des modules FC_AiP d’ASE.

Les modules plus minces bénéficieraient clairement à l’iPhone, mais ils coûtent 2 à 3 fois plus cher à fabriquer. Par conséquent, Digitimes affirme qu’avec sa plus grande taille, l’iPad pourra intégrer le FC_AiP en taille réelle. On dit également qu’un iPad 5G comportera plus de ces modules.

Il n’est pas clair si ASE fournira ces antennes pour le “iPhone 12” 5G. Digitimes affirme qu’un tel téléphone aurait besoin de trois ou quatre modules d’antenne en boîtier.

Apple n’a pas encore annoncé de produits 5G, mais il a été signalé à plusieurs reprises comme une caractéristique clé du lancement de l’iPhone en 2020. On a supposé que les iPads ou iPads Pro obtiendraient la même connectivité cellulaire, mais on ne savait pas si cela signifierait le mmWave 5G plus rapide.

Un iPad 5G pliable Pro a déjà fait l’objet de rumeurs pour 2021.

Cependant, l’analyste régulièrement fiable Ming-Chi Kuo a déclaré que l’iPad Pro recevrait la 5G en 2020.

DigiTimes dispose généralement d’informations précises des fabricants de composants individuels concernant les délais de livraison. Cependant, il a un mauvais bilan sur les plans spécifiques d’Apple.