Apple aurait rejeté les applications de coronavirus non développées par des institutions reconnues

Dans ce qui semble être une tentative pour arrêter la propagation de la désinformation, Apple restreint la distribution d’applications liées à COVID-19 aux agences et institutions de santé reconnues, a indiqué jeudi un rapport.

L’App Store recherche les applications de retour “coronavirus” et “COVID-19” développées par des organisations établies.

Alors qu’Apple n’a pas encore annoncé de règles strictes et rapides sur l’App Store concernant les applications fournissant des informations sur l’épidémie de coronavirus, quatre développeurs indépendants ont déclaré à CNBC que leur logiciel avait été rejeté car il ne bénéficiait pas du soutien d’une agence de santé officielle ou d’une entité publique.

Apple aurait déclaré à un développeur que toutes les applications liées à COVID-19 devaient être publiées par un organisme de santé ou un gouvernement. Un autre développeur a reçu un e-mail d’Apple disant: “Les applications contenant des informations sur les informations médicales actuelles doivent être soumises par une institution reconnue.”

L’origine, et non le contenu, semble être un facteur décisif majeur dans le processus décisionnel d’Apple. Selon le rapport, certaines applications refusées incorporaient des informations accessibles au public provenant de sources établies comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Citant une personne familière avec le sujet, le rapport indique que les éditeurs de l’App Store évaluent les applications en fonction de l’origine des données de santé d’un titre et si le développeur de publication est associé à une organisation de confiance.

Une recherche par mot-clé de l’App Store fournit actuellement des applications telles que “Relief Central”, une ressource mobile gratuite développée par Unbound Medicine, et le “HealthLynked COVID-19 Tracker” qui incorpore des données de DXY, Worldometer et Johns Hopkins.