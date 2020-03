Apple baisse la limite d’achat d’appareils sur les iPhones, iPads et plus

Quelques jours après avoir mis en place une limite sur le nombre d’appareils pouvant être commandés à la fois, Apple a abandonné la politique, en commençant par les iPhones, au moins aux États-Unis et dans certaines régions.

Les limites d’achat récentes semblent avoir été supprimées sur les iPhones

Après avoir défini globalement les limites des bons de commande pour ses appareils sur la boutique en ligne, Apple a désormais supprimé les limitations, à commencer par les iPhones. Jusqu’à présent, la limitation a été levée pour les États-Unis, Hong Kong et la Chine continentale. Cependant, l’enquête AppleInsider montre qu’Apple baisse les limites pour plus d’appareils et de territoires.

Selon ., la limite de deux appareils d’Apple sur les iPhones a d’abord été supprimée et n’est plus en vigueur sur les sites Web de l’Apple Store dans ces premiers territoires.

C’est une histoire en développement et AppleInsider peut maintenant confirmer que la limite iPhone a été supprimée aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais il en va de même pour les limitations d’achat sur les nouveaux iPad Pro, MacBook Air et Mac mini. Tous sont à nouveau disponibles à la commande en quantité.

Auparavant, Apple avait introduit cette limite de deux appareils pour tous les iPhones, ainsi que pour l’iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces nouvellement sorti. Un maximum de cinq par client a également été introduit pour les nouveaux Mac mini et MacBook Air.

Les limites ne sont généralement affichées qu’à la caisse. En haut: comment une caisse est apparue le jeudi 19 mars. En bas: comment une caisse similaire apparaît le lundi 23 mars.

En Chine et dans certains autres pays asiatiques sélectionnés, des informations sur les limitations d’achat actuelles sont affichées sur la page principale du produit, bien qu’en petits caractères. Pour d’autres, y compris les États-Unis, la limite n’est affichée que pendant le processus de paiement.