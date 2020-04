Apple Car aurait pu teinter automatiquement le «toit ouvrant» et les fenêtres

Apple étudie la composition des vitres de voiture qui pourraient être ajustées pour aider à la confidentialité des passagers, ou changer la teinte de protection dans des environnements lumineux.



Apple semble prévoir un “toit ouvrant” à la Tesla sur l’Apple Car. (Source de l’image: Tesla)

Suite à un précédent brevet concernant des vitres de voiture à teinte ou opacité réglables, Apple étudie actuellement la possibilité d’y parvenir avec une série de couches à l’intérieur du verre.

«Systèmes à fenêtres réglables», le brevet américain n ° 10 625 580, veille constamment à ne pas limiter Apple à travailler avec des voitures. À plusieurs reprises, il fait référence aux «véhicules et bâtiments».

Et le fait même quand il énonce l’évidence. “Il est souhaitable de doter les véhicules et les bâtiments de fenêtres”, dit-il. Plus utilement, il souligne ensuite que «les fenêtres peuvent être pourvues de surfaces givrées ou de revêtements miroir pour améliorer l’intimité».

Apple souligne que cela est plus difficile qu’il n’y paraît, le qualifiant de “difficile” d’inclure ces surfaces givrées ou miroir dans les fenêtres. “Si vous ne faites pas attention, les fenêtres peuvent être trop réfléchissantes, peuvent être insuffisamment transparentes pour la visualisation ou peuvent avoir d’autres attributs indésirables.”

Jusqu’à présent, tout cela pourrait véritablement s’appliquer également à une voiture ou à un immeuble de bureaux, mais Apple spécifie alors l’un des défis et concerne une voiture. Un véhicule Apple Car ne devrait pas avoir de vitres givrées ou de rétroviseurs permanents, pas si elles empêchent le conducteur et les passagers de voir en toute sécurité. Si vous voulez avoir de l’intimité, vous avez besoin de fenêtres qui s’ajustent.

“Un système tel qu’un véhicule peut avoir des structures réglables …”, explique le brevet. “Les circuits de commande dans le véhicule peuvent être utilisés pour régler les fenêtres réglables en fonction de l’entrée de l’utilisateur et de l’entrée du capteur.”

La majorité du brevet se concentre sur la façon dont une fenêtre peut être ajustable en étant composée de plusieurs couches, chacune pouvant être contrôlée séparément.

“Les fenêtres réglables peuvent avoir des couches réglables telles que des couches de teinte réglables, des couches de réflectivité réglables et des couches de brume réglables”, dit-il. “Des couches de fenêtre réglables peuvent être incorporées dans une fenêtre avec une ou plusieurs couches structurelles transparentes telles qu’une paire de couches de fenêtre en verre.”

Si vous pensez qu’il y a un mot qui est surutilisé ici, lisez le brevet en entier. Alors que le document complet est de 45 000 mots et que le mot «réglable» n’apparaît que 161 fois, il semble incessant.

“Les composants réglables tels que les couches de réflectivité réglables, les couches de voile ajustables et les couches de teinte réglables peuvent être interposés entre la paire de couches de fenêtre en verre”, poursuit le brevet.

Ces couches doivent comprendre “un dispositif à cristaux liquides cholestériques et un film d’hydrure métallique commutable”, qui présenteront une “quantité de réflectivité lumineuse” modifiable. ”

Les fenêtres doivent être “formées d’une ou plusieurs couches de verre, de polymère, de matériau conducteur” et d’autres matériaux, y compris le saphir. Dans chaque cas, c’est la construction composite qui permet de contrôler et de modifier certaines couches.



Détail du brevet concernant les différents états d’opacité des fenêtres

Apple a peut-être également révélé une autre fonctionnalité similaire à Tesla dans la façon dont elle décrit l’utilisation des fenêtres dans un véhicule.

“Les fenêtres peuvent inclure des fenêtres avant [the] véhicule “, dit-il”, une fenêtre de toit ouvrant ou une autre fenêtre s’étendant sur tout ou [the] véhicule. “La même description continue dans les détails sur les vitres latérales, puis même dans le revêtement des composants d’éclairage extérieur, mais c’est le” toit ouvrant “qui se démarque.

La plupart des modèles Tesla sont dotés d’un grand toit en verre qui donne aux passagers l’impression que les voitures sont plus grandes qu’elles ne le sont réellement. Cependant, en plus d’une vue imprenable, ces accessoires de toit ouvrant peuvent causer un problème. Les conducteurs, en particulier, qui passent de longues périodes dans la voiture peuvent avoir des problèmes de chaleur dus au soleil en se concentrant sur la tête.

Tesla et d’autres fabricants s’efforcent d’y remédier avec du verre qui protège le conducteur des rayons UV. Cependant, il est toujours courant pour les propriétaires de Tesla de payer pour la teinture après-vente du verre de toit lunaire spécifiquement pour éviter ce problème.

Il est possible que la solution d’Apple soit d’avoir un toit, des fenêtres avant et latérales réglables par le conducteur. Il est également possible qu’une fois cette possibilité de réglage incluse dans la voiture, elle puisse être contrôlée par l’automatisation. Tout comme de nombreuses voitures modernes démarreront leurs essuie-glaces en cas de pluie, la voiture d’Apple pourrait teinter proactivement le verre dans des environnements particulièrement lumineux.

L’invention est attribuée à huit inventeurs, dont Christopher D. Jones et Clarisse Mazuir. Jones a déjà été crédité d’un brevet concernant le partage d’images sur plusieurs appareils lorsqu’ils se rapprochent, et d’un autre concernant les lunettes Apple.

Mazuir a été crédité sur un brevet antérieur d’Apple Car, qui concernait un système de phares qui pouvait détecter les dangers de la route pour les conducteurs.