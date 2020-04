Apple Car pourrait cacher des écrans pop-up dans le tableau de bord derrière les panneaux intérieurs

La voiture Apple, dont la rumeur fait long feu, peut inclure des affichages et des indicateurs qui sont cachés à l’intérieur de la voiture par des couches de revêtement spéciales, tandis qu’un autre design pour son toit ouvrant suggère que le panneau pourrait changer de translucidité lorsqu’il est ouvert.

On s’attend à ce qu’Apple travaille sur son propre véhicule, avec la myriade de rumeurs Apple Car au fil des ans perpétuée par un flux constant de dépôts de brevets dans le domaine. Comme avec ceux publiés dans le passé, Apple propose apparemment une refonte radicale d’éléments assez standard utilisés dans la conception des véhicules, ce qui pourrait donner lieu à une voiture extrêmement moderne lors de sa sortie éventuelle.

Un brevet accordé à Apple mardi par l’Office des brevets et des marques des États-Unis intitulé “Intégration cosmétique des écrans” propose qu’il serait possible de changer la façon dont les écrans apparaissent dans un véhicule. Généralement utilisés pour les systèmes de navigation et la lecture multimédia, les affichages actuels sont assez évidents dans leur placement dans un véhicule, mais Apple suggère qu’ils pourraient être cachés.

Dans son cœur, Apple suggère l’utilisation d’une couche de couverture pour un écran qui le cache de la vue dans le cadre de la conception générale du véhicule. Le couvercle pourrait inclure un certain nombre d’éléments, tels que des capteurs de force et de contact pour accepter l’entrée, et des volets électroniques.



Une variété de matériaux de revêtement et de perforations pour présentoirs

La couverture elle-même pourrait être enduite pour sembler être faite de cuir, de tissu, de bois, de plastique, de métal, de matériaux composites de fibres et d’autres substances, indiquant que l’idée fonctionnerait pour une grande variété de designs d’intérieur de véhicules. Surtout, le couvercle laisserait passer la lumière, soit en utilisant des couches extrêmement minces du matériau couvrant extérieurement, soit en incluant des perforations.

Une rétroaction haptique pourrait être fournie en utilisant des actionneurs connectés à la couche de couverture, tandis que les capteurs tactiles chevaucheraient l’affichage dans la même couche. Il est suggéré que ces éléments pourraient tirer parti des propriétés du matériau de revêtement dans le cadre de leur installation, par exemple en utilisant des torons conducteurs pour une couverture à base de tissu.

L’obturateur pourrait être combiné avec un modulateur de lumière pour servir de couche de fond pour un affichage transparent, donnant à l’assemblage une autre façon de gérer si la lumière traverse ou non la couche de couverture.



Une illustration d’un bouton mobile déformant un couvercle

Des commandes physiques pourraient également être proposées dans le cadre de l’affichage, au moins pour les revêtements souples, par l’utilisation d’un bouton mobile. Le mécanisme pourrait pousser le bouton vers l’avant, lui permettant de faire saillie vers l’extérieur et d’alerter un passager sur sa position.

Le brevet répertorie ses inventeurs comme Romain A. Teil, Jack J. Wanderman, Dominic P. Cincione et Sawyer I. Cohen.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple propose de masquer les indicateurs dans le cadre de la conception d’une voiture. Les propositions pour un siège intelligent incluent des écrans intégrés qui pourraient indiquer aux passagers comment utiliser ses fonctionnalités ou se boucler, tandis que les boucles en fibre optique pourraient offrir des indicateurs qui s’allument, mais deviennent ensuite pratiquement invisibles dans les panneaux intérieurs de la voiture lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Conceptions de toit ouvrant

Un deuxième brevet pour les «ensembles de panneaux mobiles» concerne le toit ouvrant du véhicule. C’est un territoire bien usé pour Apple, mais la version proposée dans le brevet est plus proche de la conception de toit ouvrant conventionnelle que les efforts précédents.

Dans cette dernière version, Apple propose quelques ajustements qui pourraient améliorer la conception globale.

Dans une version, il y a la proposition de la fenêtre de toit ouvrant ayant une zone de translucidité variable qui est contrôlable. Le panneau pourrait basculer entre différents états de transparence en fonction du mouvement du panneau, par exemple en devenant plus transparent lorsqu’il est ouvert et opaque lorsqu’il est fermé.

Une structure d’étanchéité pourrait également être utilisée sur le panneau coulissant, lui permettant de se fixer plus solidement au toit de la voiture lorsqu’il est fermé. Lorsqu’elle est engagée, la structure d’étanchéité peut aider à empêcher les gouttelettes de pluie de pénétrer dans le véhicule.

Une troisième itération pourrait avoir le toit arborant une ouverture, qui pourrait à nouveau basculer entre les positions ouverte et fermée. L’ouverture dans le toit aurait un couvercle qui pourrait s’ouvrir pour permettre au toit ouvrant de pénétrer en cas de besoin, afin qu’il puisse glisser dans le toit lui-même, mais sinon il enfermerait la cavité du toit.



Un exemple d’un toit ouvrant pénétrant dans une cavité de plafond dans une voiture

Le dossier identifie une longue liste de personnes comme ses inventeurs, composée de Philipp J. Wolf, Samuel G. Fowle, Donald R. Monroe, John Raff, Antonio B. Martinez, Albert J. Golko, Ali Tavakoli Targhi, David J. Donohue , David E. Kingman et Ibuki Kamei.

Un précédent brevet portant le même nom suggérait un système de toit ouvrant plus radical, consistant en un toit à plusieurs panneaux capable de s’ajuster au ras des sections de toit arrière et avant. Montés sur rails, les panneaux pouvaient être glissés d’avant en arrière, inclinés vers l’avant et vers l’arrière à des fins d’empilement, ou pouvaient même être amenés à l’intérieur du véhicule.

Un autre brevet de toit ouvrant intitulé “Panneaux mobiles sur des rails non linéaires” a proposé l’idée d’un grand toit ouvrant coulissant vers l’arrière le long d’un toit de voiture. L’élément clé du brevet est que le toit ouvrant resterait positionné sur la ligne centrale de la voiture, malgré des rails pour le panneau potentiellement divergents le long d’une carrosserie angulaire.

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien que l’existence d’un dépôt indique des domaines d’intérêt pour les efforts de recherche et développement d’Apple, cela ne garantit pas que les concepts décrits apparaîtront dans un futur produit ou service.