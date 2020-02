Apple Car pourrait rendre les dangers de la route plus lumineux et plus faciles à voir pour les conducteurs

La voiture à longue rumeur d’Apple pourrait avoir un système de phares qui offre aux conducteurs une meilleure connaissance de la route, en mettant en évidence les zones d’intérêt devant le véhicule en rendant la lumière brillante des phares plus brillante spécifiquement dans ces régions.

Alors que la plupart des spéculations sur les efforts actuels d’Apple dans le domaine de l’automobile concernent la conception du véhicule et ses capacités de conduite autonome, Apple a examiné des moyens d’améliorer l’expérience de conduite elle-même. L’un de ces moyens consiste à rendre la conduite de la voiture Apple plus sûre, en informant le conducteur des événements routiers.

Alors que la plupart des voitures fourniront des données supplémentaires sous la forme d’indicateurs dans le tableau de bord, les alarmes et même sur les écrans d’infodivertissement, la plupart d’entre elles fournissent des informations relativement limitées, et d’une manière qui oblige les conducteurs à quitter la route des yeux. Dans tous les cas, cela détourne également l’attention du conducteur de l’obstruction possible de la route ou d’autres véhicules, ce qui le rend dangereux.

Accordé mardi par l’Office américain des brevets et des marques et déposé pour la première fois en mai 2018, le brevet “Système et méthode de projection de la lumière et de l’image” propose un moyen de tenir les conducteurs au courant des dangers routiers sans en détourner leur regard . Au lieu de cela, Apple suggère qu’il pourrait modifier la lumière émise par les phares pour mettre en évidence des parties de la route qui pourraient mériter un examen plus approfondi par le conducteur.

Un exemple de zones qu’une voiture pourrait détecter et juger dignes d’éclairer pour le conducteur

Pour le système, le véhicule reçoit des données sur ce qui se trouve sur la route devant lui et sur les côtés, via un ensemble de capteurs similaires à ceux qui seraient utilisés pour un système de véhicule autonome. Les données sont introduites dans un système pour analyser une scène de rue, qui pourrait déterminer la façon dont le véhicule doit avancer, ainsi que tenir compte de la vitesse des obstacles routiers.

D’une manière, les phares du véhicule pourraient faire briller un «indicateur lumineux» au point d’intérêt pour le conducteur, ce qui pourrait également offrir un moyen d’identifier ce qu’est l’article si le conducteur n’est pas sûr. Par exemple, il pourrait utiliser un symbole ou un système d’éclairage pour différencier les autres véhicules des piétons.

Il est également proposé de modifier le contraste de la scène éclairée pour mieux l’adapter à la vision du conducteur. Le système pourrait utiliser des capteurs pour s’assurer que tout est éclairé uniformément, en tenant compte des effets météorologiques, de l’éclairage extérieur et de la réflectance.

Le système d’éclairage a le potentiel d’utiliser des diodes laser RVB pour éclairer la lumière à des endroits spécifiques et selon différents modèles

Bien que ces éclairages puissent indiquer des zones de la route qui nécessitent une attention, le même système pourrait être utilisé pour offrir des informations plus contextuelles au conducteur, telles que le braquage du prochain virage à partir d’un ensemble de navigations sur la route elle-même. En tant que sous-produit de cela, d’autres conducteurs et usagers de la route pourront voir les instructions sur la route et pourraient en profiter pour affiner leurs plans de conduite.

Plutôt que d’éclairer complètement un piéton, le système pourrait choisir de mettre en évidence de petits points au niveau des articulations principales de leur squelette pour montrer leur présence au conducteur. En plaçant les points au niveau des joints et en les suivant, cela signifie que le système pourrait montrer au conducteur les mouvements du piéton, tels que les ondulations ou sa marche.

Comment le système pourrait faire briller des points sur les piétons

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien qu’elle démontre des domaines d’intérêt pour les efforts de recherche et de développement de produits d’Apple, ce n’est pas une garantie que le concept apparaîtra dans un futur produit ou service.

Le brevet attribue les inventeurs à Daniel E Potter, Clarisse Mazuir, Matthew E. Last, Ricardo da Silveira Cabral, Paul Furgale, Christy F. Cull, Daniel J. Reetz et Matisse J. Milovich.

Parmi les inventeurs, Last est le nom le plus important en termes de dépôts de brevets Apple concernant les voitures, ayant été répertorié dans le cadre d’un système d’utilisation de couches transparentes aux infrarouges dans les conceptions de voitures, un type de système LiDAR, de nouvelles conceptions pour les rétroviseurs latéraux, et capteurs environnementaux, entre autres.