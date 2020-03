Apple célèbre la Journée internationale de la femme à travers ses services

Apple met tout en œuvre pour la Journée internationale de la femme avec un contenu organisé présenté dans Apple Music et Apple TV, et un nouveau spot TV.

Illustration personnalisée de la Journée internationale de la femme d’Apple Music

Le dimanche 8 mars marque la Journée internationale de la femme et Apple Music ne retient pas son soutien. Une nouvelle liste de lecture organisée intitulée “Women of Choice” a été faite par Lady Gaga et présente son nouveau single “Stupid Love”.

Une section dédiée d’Apple Music a également été créée pour présenter la musique des femmes de l’industrie. Les listes de lecture, les albums et les émissions de radio Beats1 sont tous présentés ici.

Apple Music a une section dédiée remplie d’émissions de radio et de listes de lecture pour célébrer

En plus de tout le contenu Apple Music, Apple a une section dédiée dans l’application Apple TV uniquement pour les femmes leaders et réalisateurs de télévision. Ce contenu présente des émissions d’Apple TV +, HBO et Amazon Prime Video et présente chaque émission avec des illustrations personnalisées.

L’application Apple TV propose également du contenu célébrant les femmes

Apple a également présenté une nouvelle vidéo dans sa campagne “Derrière le Mac” avec du son de “Flawless” de Beyonce et des images de femmes dans l’industrie du divertissement.

En cette Journée internationale de la femme, nous sommes fières de célébrer les femmes utilisant leur créativité pour quelque chose de plus grand qu’elles. Rencontrez les femmes qui font l’histoire #BehindtheMac, sur l’hymne de @ Beyonce *** Flawless. # IWD2020

– Apple (@Apple) 5 mars 2020

Le site Web d’Apple a été pris en charge par la vidéo et les images qu’elle contient. La navigation dans la page vous permettra de cliquer sur chaque image et de voir plus d’informations sur les femmes représentées.

Apple est bien connue pour ses efforts en faveur de l’égalité et de la diversité, et cela se reflète souvent dans la quantité de travail qu’elle consacre aux célébrations annuelles comme la Journée internationale de la femme de dimanche.