Apple célèbre la Journée internationale de la femme avec des sessions «Elle crée»

Apple encourage la créativité et la création féminines avec une nouvelle série de sessions “Aujourd’hui chez Apple” qui se déroulera tout au long du mois de mars.

Création de costumes par Courtney Hoffman | Crédit d’image: Apple

La Journée internationale de la femme aura lieu le 8 mars 2020 et Apple a organisé de nouvelles séances pratiques «Aujourd’hui chez Apple» pour mettre les femmes dans l’esprit. Les nouvelles sessions auront lieu dans les magasins Apple à partir du 1er mars et se termineront le 31 mars.

Certaines sessions incluent «Product Skills: Mac Part 1», qui vise à enseigner aux utilisateurs novices de Mac les bases du travail sur un Mac. Découvrez comment configurer vos préférences système et naviguer dans Safari et Mail. Comme pour toutes les sessions “Aujourd’hui chez Apple”, les utilisateurs sont encouragés à apporter leur propre Mac, mais un sera fourni si cela n’est pas possible.

«Product Skills: Mac Part 2» développe la session précédente, donnant aux utilisateurs des conseils professionnels pour organiser leur Mac et améliorer leur efficacité.

Certains magasins Apple organiseront des événements spéciaux spécifiques à leur emplacement. Apple Williamsburg à Brooklyn accueillera des entrepreneurs autonomes et les créateurs de l’application “Shine” Mariah Lidey et Naomi Hirabayashi. Le laboratoire, appelé «Concevoir un prototype», guidera les participants à travers le prototypage d’une application, et offrira un aperçu de ce que c’est que d’être une femme dans la technologie.

La Third Street Promenade d’Apple à Santa Monica accueillera Courtney Hoffman, qui partagera son expérience en tant que costumière. Les participants au laboratoire “Personnages et costumes” auront la chance de dessiner aux côtés de Hoffman avec un iPad et un crayon Apple.

Si vous êtes intéressé à assister à l’une de ces sessions, consultez la page Apple Store de votre Apple Store local pour connaître les dates et heures spécifiques.